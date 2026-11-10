Defensor do Vitória evolui em tratamento e inicia fase de transição

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O Esporte Clube Vitória anunciou que o lateral-esquerdo Ramon iniciou a transição física na tarde desta terça-feira, 10, após se recuperar de uma lesão no músculo anterior da coxa direita.

O jogador não entra em campo desde o dia 2 de setembro, quando foi titular na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, no Barradão. Na ocasião, Ramon saiu com dores já no final do segundo tempo, quando o Vitória já perdia por 2 a 0.

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Com o avanço no processo de recuperação, Ramon pode ser mais uma opção para a equipe rubro-negra nesta reta final de temporada.

Jamerson retomou posição

Na ausência de Ramon, Jamerson retomou a titularidade da lateral-esquerda do Vitória. O jogador era o dono da posição até junho de 2025, quando teve uma fratura durante o duelo contra o Cruzeiro, no Barradão.

Depois disso, o Vitória encontrou Ramon como o substituto da posição. Desde então, o jogador revelado pelo Flamengo ganhou a confiança de Jair Ventura e se manteve como titular da equipe até a lesão sofrida em setembro.

Sem Jair Ventura, Jamerson e Ramon precisarão travar uma nova disputa pela posição.