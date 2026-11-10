E.C.VITÓRIA
Campanha do Vitória ainda é a melhor dos últimos três anos? Relembre
Rubro-Negro briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro
Durante a apresentação do técnico Rafael Lacerda nesta terça-feira, 10, no Barradão, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, reconheceu a má fase da equipe no Brasileirão. No entanto, o dirigente afirmou que a atual campanha é superior às últimas duas, o que não causa "desespero".
Atualmente na 15ª colocação da tabela, o Vitória tem 38 pontos e apenas um de vantagem para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. De acordo com Fábio Mota, houve uma "evolução" em relação aos desempenhos de 2024 e 2025 na Série A.
"Esse ano estamos fora da zona de rebaixamento, estamos melhores na tabela que nos últimos dois anos, então teve evolução sim", garantiu o dirigente. "Esse é meu terceiro ano de Série A e a primeira vez que não estou na zona de rebaixamento. Nosso melhor ano", afirmou Mota.
A fala do presidente condiz com o desempenho da temporada 2025, mas a pontuação rubro-negra em 2024 era maior que a atual. Aquele ano, inclusive, terminou com uma vaga para a Copa Sul-Americana obtida após a permanência na Série A.
Mota, inclusive, acredita que a classificação à Sul-Americana virá novamente em 2026. "Acho que não vamos jogar a Copa do Nordeste ano que vem, acho que vamos jogar a Sul-Americana", disse.
Como foi o Vitória nos anos anteriores?
Nesta mesma 34ª rodada, mas no ano de 2024, o Vitória vivia situação mais confortável em relação à de 2026. O Leão da Barra tinha três pontos a mais, além de ocupar a 12ª colocação da classificação.
Já em 2025, o Rubro-Negro tinha dois pontos a menos e estava na 17ª posição, dentro do Z-4. A distância para a primeira equipe fora da zona, na ocasião, era de um ponto.
Com isso, o Vitória apresentou uma pequena evolução em comparação à temporada passada. A piora aconteceu ao olhar para o ano retrasado, quando o clube baiano nem precisou brigar pela permanência até a última rodada.
Últimas três campanhas do Vitória na Série A
- Vitória de 2024 após 34 jogos — 12ª posição: 41 pontos, 12 vitórias, -9 de saldo e quatro pontos acima do Z-4
- Colocação e pontuação final: 11ª posição e 47 pontos.
- Vitória de 2025 após 34 jogos — 17ª posição: 36 pontos, 8 vitórias, -18 de saldo e um ponto para sair do Z-4
- Colocação e pontuação final:15ª posição e 45 pontos.
- Vitória de 2026 após 34 jogos — 15ª posição: 38 pontos, 10 vitórias, -16 de saldo e um ponto acima do Z-4
- Colocação e pontuação final: a definir.
Tabela Brasileirão 2024 - 34ª rodada | Tabela Brasileirão 2025 - 34ª rodada | Tabela Brasileirão 2026 - 34ª rodada |
Vitória tem chance de Sul-Americana?
Considerando as possibilidades do Grêmio ser rebaixado, do Palmeiras vencer a Copa Libertadores e do Atlético-MG conquistar a própria Copa Sul-Americana, três novas vagas para competições da Conmebol podem surgir no Campeonato Brasileiro, o que totalizariam nove.
Como está na 15ª colocação no momento, exatamente três posições abaixo de quem levaria a última vaga, o Vitória seria beneficiado diretamente pelos resultados desses times. Enquanto Galo e Verdão são finalistas dos torneios internacionais, o Imortal está justamente na zona de rebaixamento.
Para não depender dos três times do Sudeste, o Vitória tenta ao menos terminar o Brasileirão em 14º. No entanto, antes de pensar nisso, o Rubro-Negro ainda precisa garantir que vai jogar a Primeira Divisão em 2027.