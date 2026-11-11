Campeonato estadual terá intervalo de 18 minutos com aprovação unânime

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Os jogadores do Campeonato Paulista de 2027 poderão descansar um pouco mais - os clubes participantes da competição aprovaram, por unanimidade, a ampliação do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo das partidas, que passará de 15 para 18 minutos.

A decisão foi tomada durante o Conselho Técnico realizado nesta terça-feira, 10, em reunião destinada à definição de mudanças para a próxima edição do estadual.

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A alteração tem como principal objetivo proporcionar um período maior de recuperação aos atletas, considerando especialmente as condições climáticas enfrentadas durante a disputa do Paulistão. Como o torneio acontece nos primeiros meses do ano, em pleno verão brasileiro, as temperaturas elevadas são um dos fatores considerados na decisão.

A proposta foi apresentada aos representantes dos clubes com o argumento de que os três minutos adicionais permitirão que os jogadores tenham aproximadamente 15 minutos efetivos de descanso nos vestiários.

Isso porque o intervalo tradicional também inclui o tempo necessário para o deslocamento dos atletas entre o gramado e as instalações internas dos estádios, reduzindo o período disponível para orientações da comissão técnica, recuperação física e hidratação.

Mudança busca melhorar recuperação dos atletas

Com a ampliação para 18 minutos, a organização do Campeonato Paulista pretende oferecer melhores condições de descanso aos jogadores durante as partidas. A medida considera que, além do desgaste provocado pela intensidade dos jogos, as equipes enfrentam frequentemente temperaturas elevadas no início da temporada.

O período adicional poderá ser utilizado para hidratação, recuperação e orientações táticas, permitindo que as comissões técnicas aproveitem melhor o tempo disponível antes do retorno ao gramado.

A alteração, no entanto, não modifica o tempo regulamentar dos jogos, que continuará dividido em dois períodos de 45 minutos, acrescidos dos descontos determinados pela arbitragem.

Paulistão de 2027 terá outras novidades

A ampliação do intervalo faz parte de um conjunto de mudanças previstas para o Campeonato Paulista de 2027. Uma das novidades já anunciadas é a chegada da Sil como patrocinadora que dará nome à competição na próxima temporada.

A expectativa é que outras informações relacionadas à organização do estadual sejam divulgadas pela entidade responsável pelo torneio, incluindo detalhes adicionais sobre a próxima edição.