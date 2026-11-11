MAIS DESCANSO
Campeonato estadual terá intervalo de 18 minutos com aprovação unânime
Mudança acrescenta três minutos ao descanso dos jogadores entre os tempos
Os jogadores do Campeonato Paulista de 2027 poderão descansar um pouco mais - os clubes participantes da competição aprovaram, por unanimidade, a ampliação do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo das partidas, que passará de 15 para 18 minutos.
A decisão foi tomada durante o Conselho Técnico realizado nesta terça-feira, 10, em reunião destinada à definição de mudanças para a próxima edição do estadual.
A alteração tem como principal objetivo proporcionar um período maior de recuperação aos atletas, considerando especialmente as condições climáticas enfrentadas durante a disputa do Paulistão. Como o torneio acontece nos primeiros meses do ano, em pleno verão brasileiro, as temperaturas elevadas são um dos fatores considerados na decisão.
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A proposta foi apresentada aos representantes dos clubes com o argumento de que os três minutos adicionais permitirão que os jogadores tenham aproximadamente 15 minutos efetivos de descanso nos vestiários.
Isso porque o intervalo tradicional também inclui o tempo necessário para o deslocamento dos atletas entre o gramado e as instalações internas dos estádios, reduzindo o período disponível para orientações da comissão técnica, recuperação física e hidratação.
Mudança busca melhorar recuperação dos atletas
Com a ampliação para 18 minutos, a organização do Campeonato Paulista pretende oferecer melhores condições de descanso aos jogadores durante as partidas. A medida considera que, além do desgaste provocado pela intensidade dos jogos, as equipes enfrentam frequentemente temperaturas elevadas no início da temporada.
O período adicional poderá ser utilizado para hidratação, recuperação e orientações táticas, permitindo que as comissões técnicas aproveitem melhor o tempo disponível antes do retorno ao gramado.
A alteração, no entanto, não modifica o tempo regulamentar dos jogos, que continuará dividido em dois períodos de 45 minutos, acrescidos dos descontos determinados pela arbitragem.
Paulistão de 2027 terá outras novidades
A ampliação do intervalo faz parte de um conjunto de mudanças previstas para o Campeonato Paulista de 2027. Uma das novidades já anunciadas é a chegada da Sil como patrocinadora que dará nome à competição na próxima temporada.
A expectativa é que outras informações relacionadas à organização do estadual sejam divulgadas pela entidade responsável pelo torneio, incluindo detalhes adicionais sobre a próxima edição.