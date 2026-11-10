Flamengo é multado pela Conmebol por infrações na Libertadores

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O Flamengo foi punido pela Conmebol por infrações cometidas na semifinal da Copa Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina. As punições somam um total de R$ 36 mil dólares (cerca de R$ 198.720) em multas.

O Rubro-Negro foi eliminado na semifinal após um empate sem gols no tempo normal. Nas cobranças de pênaltis, o Estudiantes levou a melhor por 3 a 2. Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique perderam os pênaltis do Flamengo.

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O Flamengo volta a campo no dia 18 de novembro. O líder do Brasileirão encara o Athletico Paranaense, no Maracanã, às 20h30, pela 35ª rodada do torneio.

Entenda as punições

O clube foi denunciado pela frase “Proibir não é proteger” exibida na camisa após a proibição das bets no Brasil. A multa é de 8 mil dólares por ferir o Manual de Clubes da Conmebol no artigo 5.8.3.

Além disso, as demais penalizações incluem:

a utilização de sinalizadores com reincidência;

descumprimento de regras de entrevistas pós-jogo;

utilização de ponteira laser ou dispositivos eletrônicos similares;

advertência por utilização irregular de coletes.

No caso da utilização de sinalizadores, o valor é de 15 mil dólares e se enquadra no artigo 12.2 inciso c) do Código Disciplinar da Conmebol.

Pela utilização de ponteira laser ou dispositivos eletrônicos similares, o artigo ferido é o 12.2 no inciso d) do Código Disciplinar da entidade e a multa é de 5 mil dólares, enquanto a punição por descumprir as regras das entrevistas pós-jogo é de 8 mil dólares e fere o artigo 7.3.4.1 do Manual de Clubes.