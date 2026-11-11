Ancelotti, as variações táticas da Seleção Brasileira e o peso do elenco no Palmeiras

No sábado, o Brasil enfrenta o Japão em Singapura. Nas duas últimas partidas entre as duas seleções o Japão ganhou o amistoso antes do mundial e o Brasil venceu na Copa do Mundo em um jogo equilibrado.

Penso que Ancelotti, além de observar alguns jovens, poderia ensaiar variações na maneira de jogar. Como a seleção possui vários ótimos zagueiros e laterais modestos, o técnico tem opção de jogar com três zagueiros e dois alas que podem ser meio-campistas para armar as jogadas pelos lados ou pontas que marcam e atacam. Os times com três zagueiros e que marcam por pressão são mais ofensivos, pois costumam ter três jogadores no próprio campo e sete no do adversário. Algumas grandes equipes do futebol mundial atuam desta maneira. Em algumas partidas, o Palmeiras adota a mesma estratégia.

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Outra opção é alternar no meio campo a formação habitual dos times brasileiros com dois meio-campistas mais recuados e um meia ofensivo centralizado com a presença de um trio no meio campo formado por um meio-campista centralizado e mais recuado e mais um de cada lado, que marcam, constroem e avançam. Prefiro desta maneira. É a que Ancelotti usou nos dois amistosos anteriores e que, provavelmente, vai repetir.

Ancelotti terá de definir melhor posicionamento dos atacantes. No Barcelona, Raphinha continua brilhando, fazendo muitos gols, jogando pelo centro, onde aproveita melhor sua velocidade, habilidade e precisas finalizações. Estevão, Endrick e Allan, três jovens com grandes chances de terem excelentes carreiras na seleção, continuam nas reservas dos seus times europeus. Isso é preocupante. Vinicius Junior passa também por um mau momento no Real Madrid.

Tenho a impressão e posso está equivocado que falta à seleção, além de excepcionais meio-campistas, de pelo menos um auxiliar da comissão técnica menos silencioso e com mais participação nas discussões com Ancelotti. Receio que o técnico, mesmo sem querer, por causa de seu imenso prestigio, iniba a participação da comissão técnica, incluindo seu filho que foi treinador do Botafogo. Na seleção argentina, ex-jogadores da comissão técnica são muito ativos e colaboram bastante com o técnico Scaloni.

Mesmo competentes profissionais necessitam de escutar diferentes opiniões. Todos aprendem. A polarização é uma ignorância coletiva.

A forma e o conteúdo

O Palmeiras luta pelos títulos da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Os jogadores, a comissão técnica, o treinador Abel Ferreira e os dirigentes merecem aplausos. Porém, o clube teve três vitórias recentes em jogos decisivos na cobrança de pênaltis, contra a LDU, Fluminense e Vasco. É um alerta, pois o time esteve muito próximo de derrotas. A justificativa

de que existe no Palmeiras um protocolo para cobrança de pênaltis é louvável, mas é uma conduta comum em todos os grandes times.

Independentemente dos desempenhos e resultados do Palmeiras, a maior virtude do time não é a estratégia, que é bastante importante, e sim a qualidade do elenco. O mesmo ocorre no Flamengo e em todas grandes equipes brasileiras e do futebol mundial. No entanto, os jogadores brilham quando são amparados por um ótimo conjunto. A forma e o conteúdo caminham juntos. Um precisa do outro.