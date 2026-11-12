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Fórmula 1 no Brasil: GP de São Paulo abre venda de ingressos a partir de R$ 545
Entradas estão disponíveis em diferentes setores de Interlagos
Os fãs de Fórmula 1 já podem se preparar para acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo de 2027. A venda de ingressos começou nesta segunda-feira, 9, com uma pré-venda exclusiva para clientes Porto Bank. Os preços variam de R$ 545 a R$ 22.600, dependendo do setor e da experiência escolhida no Autódromo de Interlagos.
A comercialização será realizada em etapas. Depois da pré-venda para clientes Porto Bank, haverá uma janela exclusiva para clientes American Express (Amex). Já a venda geral está prevista para a próxima segunda-feira, 16, quando os demais interessados poderão adquirir as entradas.
Quanto custam os ingressos para a Fórmula 1 em 2027?
Os valores variam conforme a localização, a estrutura e o tipo de experiência oferecida em Interlagos. As opções incluem arquibancadas tradicionais, espaços cobertos e setores VIP, com preços que ultrapassam R$ 20 mil.
Confira os valores iniciais divulgados para cada setor:
- Setor G: a partir de R$ 545;
- Setor A: a partir de R$ 890;
- Setor R: a partir de R$ 1.225;
- Setor M: a partir de R$ 1.975;
- Arquibancada Bortoleto: a partir de R$ 3.950;
- Setor D: a partir de R$ 5.150;
- Setor B: a partir de R$ 5.940;
- Orange Tree Club: a partir de R$ 9.100;
- Pit Stop Club: a partir de R$ 11.900;
- Grand Prix Club: a partir de R$ 22.600.
Os preços apresentados são valores iniciais e podem variar conforme a disponibilidade e as condições de comercialização.
Quais setores estão disponíveis em Interlagos?
O Autódromo de Interlagos conta com diferentes espaços para receber o público durante o Grande Prêmio. As opções atendem desde quem procura ingressos mais acessíveis até os fãs interessados em estruturas exclusivas.
Entre as arquibancadas descobertas estão os setores A e G. Já os espaços cobertos incluem M, D, B, H e R.
Para quem busca uma experiência diferenciada, há opções VIP, como Grand Prix Club, Orange Tree Club, Pit Stop Club e Senna Club.
O autódromo também conta com áreas vinculadas a patrocinadores, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, que oferece modalidades Gramado e Estrela. As vendas desses espaços estão previstas para 2027.
Onde comprar ingressos para o GP de São Paulo 2027?
Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pela plataforma Eventim, responsável pela venda oficial das entradas.
A pré-venda iniciada nesta segunda-feira, 9, é exclusiva para clientes Porto Bank. Na sequência, clientes American Express terão acesso a uma etapa exclusiva de comercialização.
Os ingressos para o público geral estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (16 de novembro).
Até lá, a compra fica restrita às etapas de pré-venda destinadas aos clientes dos cartões participantes.