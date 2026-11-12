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Fórmula 1 no Brasil: GP de São Paulo abre venda de ingressos a partir de R$ 545

Entradas estão disponíveis em diferentes setores de Interlagos

Iarla Queiroz
Por
Saiba como comprar ingressos para GP de São Paulo 2027
Saiba como comprar ingressos para GP de São Paulo 2027 - Foto: JEAN CARNIEL / POOL / AFP

Os fãs de Fórmula 1 já podem se preparar para acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo de 2027. A venda de ingressos começou nesta segunda-feira, 9, com uma pré-venda exclusiva para clientes Porto Bank. Os preços variam de R$ 545 a R$ 22.600, dependendo do setor e da experiência escolhida no Autódromo de Interlagos.

A comercialização será realizada em etapas. Depois da pré-venda para clientes Porto Bank, haverá uma janela exclusiva para clientes American Express (Amex). Já a venda geral está prevista para a próxima segunda-feira, 16, quando os demais interessados poderão adquirir as entradas.

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Quanto custam os ingressos para a Fórmula 1 em 2027?

Os valores variam conforme a localização, a estrutura e o tipo de experiência oferecida em Interlagos. As opções incluem arquibancadas tradicionais, espaços cobertos e setores VIP, com preços que ultrapassam R$ 20 mil.

Confira os valores iniciais divulgados para cada setor:

  • Setor G: a partir de R$ 545;
  • Setor A: a partir de R$ 890;
  • Setor R: a partir de R$ 1.225;
  • Setor M: a partir de R$ 1.975;
  • Arquibancada Bortoleto: a partir de R$ 3.950;
  • Setor D: a partir de R$ 5.150;
  • Setor B: a partir de R$ 5.940;
  • Orange Tree Club: a partir de R$ 9.100;
  • Pit Stop Club: a partir de R$ 11.900;
  • Grand Prix Club: a partir de R$ 22.600.

Os preços apresentados são valores iniciais e podem variar conforme a disponibilidade e as condições de comercialização.

Saiba como comprar ingressos para GP de São Paulo 2027
Saiba como comprar ingressos para GP de São Paulo 2027 - Foto: JEAN CARNIEL / POOL / AFP

Quais setores estão disponíveis em Interlagos?

O Autódromo de Interlagos conta com diferentes espaços para receber o público durante o Grande Prêmio. As opções atendem desde quem procura ingressos mais acessíveis até os fãs interessados em estruturas exclusivas.

Entre as arquibancadas descobertas estão os setores A e G. Já os espaços cobertos incluem M, D, B, H e R.

Para quem busca uma experiência diferenciada, há opções VIP, como Grand Prix Club, Orange Tree Club, Pit Stop Club e Senna Club.

O autódromo também conta com áreas vinculadas a patrocinadores, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, que oferece modalidades Gramado e Estrela. As vendas desses espaços estão previstas para 2027.

Saiba como comprar ingressos para GP de São Paulo 2027
Saiba como comprar ingressos para GP de São Paulo 2027 - Foto: Divulgação

Onde comprar ingressos para o GP de São Paulo 2027?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pela plataforma Eventim, responsável pela venda oficial das entradas.

A pré-venda iniciada nesta segunda-feira, 9, é exclusiva para clientes Porto Bank. Na sequência, clientes American Express terão acesso a uma etapa exclusiva de comercialização.

Os ingressos para o público geral estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (16 de novembro).

Até lá, a compra fica restrita às etapas de pré-venda destinadas aos clientes dos cartões participantes.

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