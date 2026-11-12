Fórmula 1 no Brasil: GP de São Paulo abre venda de ingressos a partir de R$ 545

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Os fãs de Fórmula 1 já podem se preparar para acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo de 2027. A venda de ingressos começou nesta segunda-feira, 9, com uma pré-venda exclusiva para clientes Porto Bank. Os preços variam de R$ 545 a R$ 22.600, dependendo do setor e da experiência escolhida no Autódromo de Interlagos.

A comercialização será realizada em etapas. Depois da pré-venda para clientes Porto Bank, haverá uma janela exclusiva para clientes American Express (Amex). Já a venda geral está prevista para a próxima segunda-feira, 16, quando os demais interessados poderão adquirir as entradas.

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Quanto custam os ingressos para a Fórmula 1 em 2027?

Os valores variam conforme a localização, a estrutura e o tipo de experiência oferecida em Interlagos. As opções incluem arquibancadas tradicionais, espaços cobertos e setores VIP, com preços que ultrapassam R$ 20 mil.

Confira os valores iniciais divulgados para cada setor:

Setor G: a partir de R$ 545;

a partir de R$ 545; Setor A: a partir de R$ 890;

a partir de R$ 890; Setor R: a partir de R$ 1.225;

a partir de R$ 1.225; Setor M: a partir de R$ 1.975;

a partir de R$ 1.975; Arquibancada Bortoleto: a partir de R$ 3.950;

a partir de R$ 3.950; Setor D: a partir de R$ 5.150;

a partir de R$ 5.150; Setor B: a partir de R$ 5.940;

a partir de R$ 5.940; Orange Tree Club: a partir de R$ 9.100;

a partir de R$ 9.100; Pit Stop Club: a partir de R$ 11.900;

a partir de R$ 11.900; Grand Prix Club: a partir de R$ 22.600.

Os preços apresentados são valores iniciais e podem variar conforme a disponibilidade e as condições de comercialização.

Saiba como comprar ingressos para GP de São Paulo 2027 - Foto: JEAN CARNIEL / POOL / AFP

Quais setores estão disponíveis em Interlagos?



O Autódromo de Interlagos conta com diferentes espaços para receber o público durante o Grande Prêmio. As opções atendem desde quem procura ingressos mais acessíveis até os fãs interessados em estruturas exclusivas.

Entre as arquibancadas descobertas estão os setores A e G. Já os espaços cobertos incluem M, D, B, H e R.

Para quem busca uma experiência diferenciada, há opções VIP, como Grand Prix Club, Orange Tree Club, Pit Stop Club e Senna Club.

O autódromo também conta com áreas vinculadas a patrocinadores, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, que oferece modalidades Gramado e Estrela. As vendas desses espaços estão previstas para 2027.

Saiba como comprar ingressos para GP de São Paulo 2027 - Foto: Divulgação

Onde comprar ingressos para o GP de São Paulo 2027?



Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pela plataforma Eventim, responsável pela venda oficial das entradas.

A pré-venda iniciada nesta segunda-feira, 9, é exclusiva para clientes Porto Bank. Na sequência, clientes American Express terão acesso a uma etapa exclusiva de comercialização.

Os ingressos para o público geral estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (16 de novembro).



Até lá, a compra fica restrita às etapas de pré-venda destinadas aos clientes dos cartões participantes.