VÍDEO: Campeão mundial da Fórmula 1 cumpre promessa e pinta cabelo

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Depois de conquistar dois títulos em apenas uma semana, Kimi Antonelli encontrou uma maneira inusitada de celebrar a temporada histórica na Fórmula 1. Nesta quarta-feira, 11, o piloto italiano da Mercedes apareceu na sede da equipe com os cabelos pintados de verde, branco e vermelho, reproduzindo as cores da bandeira da Itália.

O novo visual foi o cumprimento de uma promessa feita após conquistar o Campeonato Mundial de Pilotos de 2026. Aos 20 anos, Antonelli se tornou o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 ao garantir o título no Grande Prêmio do México, disputado em 1º de novembro.

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Uma semana depois, no GP de São Paulo, em Interlagos, o italiano também participou da conquista do nono Mundial de Construtores da Mercedes, coroando uma temporada de domínio da equipe alemã.

Para comemorar os resultados, o jovem decidiu cumprir a promessa que havia feito durante uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, logo após a confirmação de seu primeiro título mundial.

"Uma promessa é uma promessa: eu vou pintar meu cabelo. A Tricolor: verde, branco e vermelho. O que você acha? Ou talvez o vermelho e azul do Bolonha (clube do coração de Kimi). Mas a tricolor parece certa", declarou Antonelli na ocasião.

A escolha acabou sendo pelas cores da bandeira italiana, país que o piloto representa no automobilismo.

Novo visual surpreende Toto Wolff e George Russell

Após retornar do Brasil, Antonelli apareceu na sede da Mercedes com o novo visual, surpreendendo integrantes da equipe.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais do time alemão, que mostrou as reações do chefe de equipe Toto Wolff e de George Russell, companheiro de Antonelli na Fórmula 1.

Wolff reagiu com bom humor à transformação e perguntou, em tom de brincadeira, se o jovem havia recebido dinheiro para pintar o cabelo daquela maneira.

Fórmula 1 ainda terá três corridas em 2026

Kimi agora disputa com o novo visual o restante da temporada de 2026 da Fórmula 1, que conta com mais três etapas antes do encerramento do campeonato, começando pelo Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, marcado para 21 de novembro.

Antonelli e a Mercedes seguirão em ação nas corridas restantes, agora sem a pressão da disputa pelos títulos mundiais.

Enquanto isso, o italiano aproveita para celebrar o primeiro campeonato de sua carreira na principal categoria do automobilismo. E, depois de cumprir a promessa feita no México, levará as cores de seu país também fora das pistas.