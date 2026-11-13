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BRASIL

Raphinha abre o jogo sobre polêmica com Ancelotti na Seleção Brasileira

Atacante do Barcelona diz que quer jogar o máximo possível e reforça compromisso com a camisa do Brasil

Rafael Tiago
Por
Raphinha descartou querer controlar seus minutos de jogo pela Seleção
Raphinha descartou querer controlar seus minutos de jogo pela Seleção - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O atacante Raphinha se pronunciou sobre as críticas recebidas após declarar que Carlo Ancelotti deveria controlar seus minutos em campo pela Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira, 13, em entrevista coletiva antes do amistoso contra o Japão, em Singapura, o jogador afirmou que deseja atuar o máximo de tempo possível e explicou que sua preocupação estava relacionada às condições físicas.

“Quero jogar todos os jogos e a maioria dos minutos possíveis. Disse também que, se meu corpo permitir, vou dar o meu melhor”, declarou o atacante do Barcelona.

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Raphinha foi alvo de críticas após afirmar que Ancelotti precisava administrar sua utilização na Seleção. O jogador, de 29 anos, explicou que não pretendia escolher quais partidas deveria disputar, mas destacar a importância de estar fisicamente preparado para defender o Brasil.

“O que eu quis dizer foi que o Mister pode contar comigo quando estiver fisicamente bem e disponível para representar o Brasil. Infelizmente, quando não estamos bem fisicamente, não conseguimos jogar nem aqui nem no clube. A intenção da minha fala foi essa”, esclareceu.

“Não foi para dizer em quais jogos devo atuar ou não. Desde a primeira vez que vesti a camisa da Seleção, sempre deixei muito clara minha vontade de estar aqui”, acrescentou.

Raphinha reforça compromisso com a Seleção

O atacante também fez questão de reafirmar seu compromisso com a equipe brasileira. Contra o Japão, ele usará a braçadeira de capitão e destacou que representar o país continua sendo uma prioridade.

“Nunca abri mão da Seleção, sempre fiz tudo o que estava ao meu alcance. Sempre foi uma honra, um privilégio, e nada vai mudar”, afirmou.

Raphinha ainda recordou a frustração de não ter conseguido disputar a última Copa do Mundo em plena condição física. Segundo ele, a sequência de problemas musculares prejudicou sua preparação e participação na competição.

“Particularmente, foi muito frustrante. Eu me via como uma peça importante e não estava 100%. Tinha feito poucos jogos pelo Barcelona depois da lesão no jogo contra a França e, naquele momento, contra o Haiti, a cicatriz dessa lesão se abriu novamente”, relembrou.

Raphinha comenta críticas à Seleção Brasileira

O jogador também falou sobre a pressão em torno do desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Para Raphinha, a cobrança é natural diante da história e da importância da Seleção Brasileira no futebol mundial.

“É a maior Seleção do mundo, não tenho dúvidas, e carregamos o peso de uma nação inteira querendo ver a Seleção vencer e jogar bem. Quando os resultados não vêm, temos que ser cobrados por isso”, declarou.

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O atacante reconheceu ainda que as críticas podem afetar emocionalmente os jogadores, mesmo quando existe esforço para não deixar os comentários externos influenciarem o desempenho em campo.

“É difícil uma crítica não mexer com as pessoas. Somos seres humanos e, por mais que tentemos não nos afetar, é natural. Qualquer um no meu lugar, recebendo tantos ataques e sabendo que está dando o melhor, se sentiria abalado”, afirmou.

Brasil enfrenta Japão em amistoso

Raphinha também avaliou o momento de reformulação da Seleção Brasileira e demonstrou confiança no trabalho desenvolvido por Ancelotti. O atacante disse enxergar um grupo motivado e preparado para o compromisso contra os japoneses.

“Sabemos da qualidade do Japão, mas vemos o Brasil muito bem treinado e preparado para esse jogo”, avaliou.

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste sábado, 14, às 7h15 (horário de Brasília), em Singapura. Na terça-feira, 17, a equipe volta a campo para encarar a seleção de Singapura, às 7h. Os dois confrontos são os últimos amistosos do Brasil em 2026.

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Carlo Ancelotti Raphinha seleção brasileira

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