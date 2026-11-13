Veja horários e onde assistir os jogos de hoje na Liga das Nações

A disputa pelas vagas no mata-mata da Liga das Nações da Uefa continua nesta sexta-feira, 13, com dez partidas pela quinta rodada da fase de grupos. Os principais destaques da programação são os confrontos entre Sérvia e Alemanha, em Belgrado, e Holanda e Grécia, em Amsterdã, ambos marcados para as 16h45, pelo horário de Brasília.

Os jogos movimentam o Grupo 2 da Liga A, que ainda tem posições importantes em disputa a duas rodadas do encerramento da primeira fase. A rodada acontece um dia depois de Inglaterra e Espanha garantirem suas classificações para as quartas de final da competição.

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Na quinta-feira, 12, os ingleses venceram a Croácia por 2 a 1, com direito a gol de Harry Kane na noite em que o atacante se tornou o jogador com mais partidas pela seleção de seu país. Já os espanhóis derrotaram a República Tchéquia por 1 a 0.

Além disso, a Itália venceu a França por 3 a 1, de virada, resultado que levou os italianos à liderança do Grupo 1. Nesta sexta-feira, além dos duelos da primeira divisão, a competição terá confrontos pelas Ligas B, C e D, com seleções disputando vagas de acesso e tentando evitar o rebaixamento.

Alemanha enfrenta Sérvia pressionada por vitória

A Alemanha visita a Sérvia nesta sexta-feira, 13, às 16h45, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, em um confronto decisivo para suas pretensões na Liga das Nações.

Com uma vitória, dois empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas, os alemães somam cinco pontos e ocupam a terceira colocação do Grupo 2. A seleção precisa de um resultado positivo para seguir na disputa por uma das duas vagas nas quartas de final, atualmente ocupadas por Holanda e Grécia.

A situação da Sérvia é ainda mais delicada. Sem pontuar na competição, a equipe perdeu todos os quatro compromissos anteriores e ocupa a última posição da chave.

Os sérvios precisam reagir na reta final da fase de grupos para tentar evitar o rebaixamento à Liga B, enquanto a Alemanha busca aproveitar o confronto direto entre os líderes para reduzir a distância na classificação. A partida terá transmissão do SporTV e do ge TV.

Alemanha na Nations - Foto: Divulgação I Nations League

Holanda e Grécia fazem confronto direto pela liderança

No mesmo horário, Holanda e Grécia se enfrentam na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, em um dos principais duelos da rodada.

As duas seleções chegam ao confronto invictas e empatadas com oito pontos, após duas vitórias e dois empates nas quatro primeiras partidas. O resultado poderá encaminhar a definição das vagas do Grupo 2 nas quartas de final.

A Holanda busca aproveitar o mando de campo para assumir vantagem sobre os concorrentes e chegar à última rodada em uma situação mais confortável. Já a Grécia tenta confirmar a boa campanha e conquistar um resultado importante fora de casa.

Na última rodada da fase de grupos, marcada para segunda-feira, 16, a Holanda enfrentará a Alemanha, enquanto a Grécia receberá a Sérvia. O duelo desta sexta-feira terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Holanda na Nations - Foto: Divulgação I Nations League

Escócia e Suíça também entram em campo

A programação europeia ainda reserva dois confrontos pela Liga B. A Escócia recebe a Macedônia do Norte, enquanto a Eslovênia enfrenta a Suíça. As duas partidas estão marcadas para as 16h45.

Pela Liga C, Moldávia e Cazaquistão abrem a programação do dia às 14h. Mais tarde, Bulgária e Islândia, Eslováquia e Ilhas Faroé, além de Luxemburgo e Estônia, entram em campo.

A Liga D terá outros dois compromissos, com Andorra enfrentando Gibraltar e Liechtenstein recebendo o Azerbaijão.

Suíça na Nations - Foto: Divulgação I Nations League

Confira todos os jogos da Liga das Nações desta sexta

Liga A

16h45 - Sérvia x Alemanha - SporTV e ge TV

16h45 - Holanda x Grécia - ESPN e Disney+

Liga B

16h45 - Escócia x Macedônia do Norte - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

16h45 - Eslovênia x Suíça - ESPN 4 e Disney+

Liga C

14h - Moldávia x Cazaquistão - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Bulgária x Islândia - Disney+

16h45 - Eslováquia x Ilhas Faroé - Disney+

16h45 - Luxemburgo x Estônia - Disney+

Liga D

16h45 - Andorra x Gibraltar - Disney+

16h45 - Liechtenstein x Azerbaijão - Disney+

Como funciona a Liga das Nações?

A Liga das Nações reúne as seleções europeias em uma competição dividida em quatro divisões, denominadas Ligas A, B, C e D, de acordo com o desempenho das equipes nas edições anteriores.

Na Liga A, principal divisão do torneio, as seleções são distribuídas em quatro grupos de quatro equipes. Os dois melhores colocados de cada chave avançam às quartas de final, enquanto os últimos colocados são rebaixados diretamente à Liga B.

Nations League - Foto: Divulgação I Nations League

As quartas de final são disputadas em jogos de ida e volta. Os quatro vencedores avançam para a fase decisiva da competição, que reúne semifinais, disputa pelo terceiro lugar e final.

Nas demais divisões, os confrontos também definem acessos, rebaixamentos e participantes dos playoffs entre as ligas. Com a penúltima rodada da fase de grupos em andamento, a competição se aproxima de definir as oito seleções que seguirão na disputa pelo título da edição de 2026/2027.