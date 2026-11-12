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Bola de Ouro bate recorde e Inglaterra avança na Nations League

Capitão inglês se tornou o jogador com mais partidas pela seleção e marcou o gol da classificação

Marina Branco
Por
Kane com a Bola de Ouro
Kane com a Bola de Ouro - Foto: Reprodução I X

A quinta rodada da Liga das Nações da Uefa foi marcada por uma noite histórica para Harry Kane e por mudanças importantes na disputa pelas vagas nas quartas de final. Nesta quinta-feira, 12, a Inglaterra venceu a Croácia por 2 a 1, em Wembley, e garantiu sua classificação para a próxima fase da competição.

O capitão inglês, que se tornou o jogador com mais partidas pela seleção masculina de seu país, marcou o gol decisivo da vitória. Na mesma rodada, a Itália derrotou a França por 3 a 1, de virada, e assumiu a liderança do Grupo 1 da Liga A.

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A Espanha também confirmou sua presença nas quartas de final ao vencer a República Tchéquia por 1 a 0. Espanhóis e ingleses, que integram o Grupo 3, disputarão a primeira posição da chave no próximo domingo, 15, no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Ao todo, oito partidas movimentaram a quinta rodada nesta quinta-feira, com confrontos pelas Ligas A e C.

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Harry Kane faz história e garante classificação da Inglaterra

A vitória inglesa sobre a Croácia teve um significado especial para Harry Kane. Aos 33 anos, o atacante do Bayern de Munique chegou à sua 126ª partida pela seleção masculina da Inglaterra e superou o ex-goleiro Peter Shilton, que detinha o recorde de participações pela equipe nacional.

O capitão celebrou a marca da maneira que mais se acostumou ao longo da carreira: balançando as redes. A Inglaterra abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Morgan Rogers aproveitou uma falha do defensor croata Josko Gvardiol para marcar.

Na segunda etapa, a Croácia encontrou o empate após um erro de Jarell Quansah, aproveitado por Sucic. A igualdade, entretanto, durou apenas cinco minutos.

O próprio Quansah foi puxado dentro da área adversária e, após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para os ingleses. Harry Kane assumiu a cobrança, finalizou no meio do gol e garantiu a vitória por 2 a 1.

Com o resultado, a Inglaterra chegou aos 12 pontos no Grupo 3 e confirmou sua classificação para as quartas de final da Liga das Nações.

O gol também ampliou outro recorde de Kane, que chegou a 92 gols pela seleção inglesa e aumentou sua vantagem sobre Wayne Rooney, segundo maior artilheiro da história da equipe nacional, com 53.

Kane comemorando gol
Kane comemorando gol - Foto: Reprodução I X

Kane recebe homenagens de Peter Shilton, príncipe de Gales e Modric

Antes mesmo de balançar as redes, Harry Kane já havia protagonizado um dos principais momentos da noite em Wembley. O atacante foi homenageado pela marca de 126 partidas pela Inglaterra e recebeu uma lembrança comemorativa das mãos de Peter Shilton, antigo recordista.

O ex-goleiro havia se tornado o jogador com mais atuações pela seleção inglesa em 1989, quando ultrapassou as 108 partidas de Bobby Moore. Shilton encerrou sua trajetória internacional com 125 jogos, alcançados durante a Copa do Mundo de 1990, aos 40 anos.

Em entrevista ao site da Fifa, o ex-goleiro elogiou Kane e celebrou a identidade do novo detentor da marca.

"Sinceramente, não consigo pensar em ninguém melhor que Harry para ficar com o recorde, não só pelo que fez no futebol, mas também pelo tipo de pessoa que ele é. Foi um grande profissional e tem um currículo impecável", declarou.

Kane também exibiu diante dos torcedores a Bola de Ouro conquistada em outubro e recebeu do príncipe de Gales uma camisa da Inglaterra com o número 126, em referência ao recorde.

A homenagem se estendeu ao adversário. Capitão da Croácia e antigo companheiro de Kane no Tottenham, Luka Modric presenteou o atacante com uma réplica da primeira bola de futebol levada ao país pelos industriais ingleses, em 1880.

Antes de Kane, a única personalidade que havia recebido uma homenagem semelhante foi o papa Francisco, durante uma audiência privada em 2024.

Harry Kane mira marca de 100 gols pela Inglaterra

Com os recordes de partidas e gols pela seleção inglesa em seu nome, Harry Kane já estabeleceu um novo objetivo para a carreira internacional: chegar aos 100 gols.

O atacante está a oito tentos de alcançar uma marca atingida por poucos jogadores na história do futebol masculino de seleções.

Até o momento, apenas Cristiano Ronaldo, por Portugal, Lionel Messi, pela Argentina, e Ali Daei, pelo Irã, chegaram aos 100 gols por suas respectivas equipes nacionais.

"Conversamos na última convocação sobre os 100 gols pela Inglaterra, acho que é outro marco incrível para tentarmos alcançar o quanto antes", afirmou Kane no início da semana.

O centroavante estreou pela seleção principal da Inglaterra em 2015, sob o comando de Roy Hodgson, em uma partida contra a Lituânia. Na ocasião, entrou como substituto e precisou de apenas 79 segundos para marcar seu primeiro gol.

Em 2023, ultrapassou Wayne Rooney e se tornou o maior artilheiro da história da seleção inglesa, após converter um pênalti diante da Itália.

Desde então, ampliou a vantagem sobre o antigo recordista e acumulou outras marcas expressivas. Kane também é o jogador inglês com mais partidas em grandes torneios, com 36, mais gols nessas competições, com 21, e mais jogos como capitão nesses eventos, com 32. Além disso, detém o recorde de gols marcados pela seleção em Wembley, com 31.

Na última temporada, o atacante marcou 73 gols em 65 partidas somando seus compromissos pelo Bayern de Munique e pela Inglaterra.

Apesar das conquistas individuais, o principal objetivo do capitão segue sendo levantar um grande troféu com a equipe nacional. A Inglaterra terminou a Copa do Mundo de 2026 na terceira colocação e agora busca o título da Liga das Nações.

Itália vence França de virada e assume liderança do Grupo 1

Outro grande destaque da quinta rodada foi a vitória da Itália sobre a França por 3 a 1, em confronto direto pela liderança do Grupo 1 da Liga A. A seleção italiana saiu atrás no placar, mas conseguiu reagir e construir uma virada que modificou a classificação da chave às vésperas da última rodada.

Com o triunfo, a Itália chegou aos dez pontos e ultrapassou a França, que também tem dez pontos, mas caiu para a segunda colocação.

A definição das vagas nas quartas de final acontecerá no próximo domingo, 15. Os italianos enfrentarão a Bélgica em um confronto direto pela classificação, enquanto os franceses terão pela frente a Turquia, que já está rebaixada para a Liga B.

A Bélgica também venceu nesta quinta-feira. Fora de casa, a equipe derrotou a Turquia por 2 a 1 e manteve suas chances de avançar na competição.

França e Itália
França e Itália - Foto: Reprodução I X

Espanha e Inglaterra disputarão liderança na última rodada

Além da classificação inglesa, o Grupo 3 teve a confirmação da Espanha entre as equipes que avançarão às quartas de final. A seleção espanhola derrotou a República Tchéquia por 1 a 0 e manteve a liderança da chave antes do confronto direto com a Inglaterra.

As duas equipes se enfrentarão no domingo, 15, no Riyadh Air Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, em partida que definirá a primeira colocação do grupo.

Embora já estejam classificadas, espanholas e ingleses ainda disputarão uma posição mais favorável para a sequência da competição.

Resultados da Liga das Nações nesta quinta-feira

Liga A - Grupo 1

  • Itália 3 x 1 França
  • Turquia 1 x 2 Bélgica

Liga A - Grupo 3

  • Inglaterra 2 x 1 Croácia
  • República Tchéquia 0 x 1 Espanha

Liga C - Grupo 1

  • San Marino 0 x 2 Belarus
  • Albânia 2 x 0 Finlândia

Liga C - Grupo 2

  • Montenegro 2 x 1 Áustria
  • Armênia 1 x 1 Chipre
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