EM FAMÍLIA
Pai de Neymar pede ajuda à Fifa para virar CEO do Santos
Empresário não poderá agenciar jogadores enquanto estiver à frente da gestão do clube
Neymar da Silva, pai de Neymar, quer estar tão perto do Santos quanto o filho - e solicitou à Fifa a suspensão de sua licença como agente de jogadores para exercer a função de CEO do Peixe.
O empresário, anunciado para integrar a gestão do clube paulista nos meses de novembro e dezembro, precisou abrir mão temporariamente da atividade de representação de atletas, uma vez que não pode desempenhar as duas funções simultaneamente.
A decisão também foi comunicada à Confederação Brasileira de Futebol. Durante o período em que ocupar o cargo executivo no Santos, Neymar pai ficará impedido de assinar documentos como agente de jogadores, atividade que exercia até então.
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Em nota oficial, o Santos confirmou que o pedido foi realizado voluntariamente pelo empresário, por intermédio de seu advogado, Gustavo Xisto. A solicitação também envolve a NN Consultoria, empresa de sua titularidade.
"O Santos Futebol Clube esclarece que Neymar pai, por intermédio de seu advogado, dr. Gustavo Xisto, solicitou, oportunamente e de forma voluntária, a suspensão de seu registro como agente junto à CBF. O pedido também abrange a NN Consultoria, empresa de sua titularidade" informou o clube.
Além da NN Consultoria, Neymar pai é proprietário da NR Sports, empresa que administra ao lado de Nadine Gonçalves, mãe do atacante santista, e que atua no agenciamento de jogadores.
Permanência de Neymar pai dependerá das eleições do Santos
A chegada de Neymar da Silva ao cargo de CEO acontece em meio à disputa pela presidência do Santos. O atual mandatário, Marcelo Teixeira, busca a reeleição no pleito marcado para 12 de dezembro e tem na contratação do empresário uma das apostas de sua gestão para conquistar um novo mandato.
Inicialmente, o vínculo de Neymar pai com o clube tem duração de dois meses, abrangendo novembro e dezembro. Entretanto, caso Marcelo Teixeira seja reeleito, o contrato será prorrogado por mais três anos.
A nomeação também provocou resistência entre integrantes da oposição, que já manifestaram posições contrárias à presença do pai de Neymar no comando executivo do clube.
Além de Marcelo Teixeira, estão na disputa pela presidência santista José Renato Quaresma, Ivan Luduvice e Maurício Maruca.
Neymar pai terá atuação no futebol e no marketing
As atribuições do novo CEO não ficarão restritas à gestão do departamento de futebol. Neymar da Silva também terá participação em outras áreas da administração santista, entre elas o marketing.
A relação comercial entre o empresário e o Santos, inclusive, antecede sua chegada ao cargo executivo. A NR Sports participou de um acordo financeiro que permitiu ao clube solucionar um transfer ban, punição que impedia o registro de novos jogadores.
Como parte da negociação, a empresa adquiriu prioridade nas tratativas comerciais envolvendo diferentes espaços do uniforme santista.
Com a nomeação, Neymar pai passa a ocupar uma posição de maior influência na administração do clube em que seu filho foi revelado e ao qual retornou para defender profissionalmente.
O empresário deverá conciliar as demandas esportivas e comerciais do Santos durante os últimos meses de 2026, enquanto o futuro de sua gestão será definido pelo resultado das eleições presidenciais de dezembro.