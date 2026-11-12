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Após goleada, técnico, presidente e diretor deixam clube em crise

Tradicional equipe vive enorme debandada e instabilidade nos bastidores

João Grassi
Por
Dirigentes do Le Havre
Dirigentes do Le Havre - Foto: GUILLAUME SALIGOT | AFP

O Le Havre vive uma grave crise institucional e esportiva. Lanterna da Ligue 1, o clube mais antigo da França viu seu departamento de futebol ser praticamente desfeito em apenas 48 horas, após uma goleada por 5 a 1 para o Paris Saint-Germain. O treinador Didier Digard, o presidente Jean-Michel Roussier, o diretor de futebol Demba Ba e o preparador de goleiros Nicolas Douchez deixaram seus cargos.

A debandada intensificou o conflito entre a torcida e o grupo americano Blue Crow Sports Group, proprietário do clube desde julho de 2025. Em protesto contra a gestão, torcedores realizaram manifestações na derrota por 2 a 0 para o Lorient, no último compromisso da equipe.

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Em comunicado conjunto, as três principais torcidas organizadas do clube acusaram os investidores de desmontar a estrutura do clube e desrespeitar sua história e identidade.

"Em apenas alguns dias, todos os indivíduos que representavam este clube, que ajudaram a trazê-lo de volta à Ligue 1 e a mantê-lo lá, desapareceram de sua estrutura organizacional. A Blue Crow não representa nada em Le Havre. Desmantelou o clube e demonstra, a cada dia que passa, a sua completa falta de compreensão de como gerir um clube de futebol, da sua história e da sua identidade".

Quem são os proprietários?

O Blue Crow Sports Group é um fundo de investimentos esportivos com sede em Houston, nos Estados Unidos, especializado na aquisição e gestão de clubes. Além do Le Havre, controla o Cancún FC, do México, e o MFK Vyškov, da República Tcheca. Também mantém uma academia de futebol em Botsuana e recentemente vendeu o Leganés, da Espanha.

A aquisição de 96,2% das ações do Le Havre, em julho de 2025, também foi marcada por polêmica. Acionistas minoritários denunciaram falta de transparência e questionaram a legalidade da operação, alegando que não foram comunicados previamente.

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Saídas em sequência

A crise ganhou força após o Le Havre sofrer uma goleada de 5 a 1 para o PSG, no início de novembro. Logo depois, o técnico Didier Digard foi demitido. Identificado com o clube desde a adolescência, o treinador havia conseguido manter a equipe na primeira divisão nas duas temporadas anteriores e tinha contrato até junho de 2027.

Contrário à decisão, o presidente Jean-Michel Roussier renunciou. No dia seguinte, Demba Ba, contratado apenas quatro meses antes para o cargo de diretor de futebol, também deixou a função, assim como o preparador de goleiros Nicolas Douchez.

O Le Havre tem salvação?

Para reorganizar o clube, a Blue Crow nomeou Yacine Sossé Alaoui como presidente e CEO. Aos 37 anos, ele chegou ao Le Havre em junho, inicialmente como gerente-geral, e acumula passagens por Nice, Olympique de Marselha, PSG e Fifa, em funções estratégicas.

Em entrevista à Eurosport, o novo presidente reconheceu a dimensão da crise e apontou divergências na condução do projeto esportivo como motivo para as saídas.

“Acho que é algo singular na história do futebol francês. Não tenho conhecimento de nenhum clube que tenha perdido seu presidente, diretor e treinador em 48 horas. Não foi algo que aconteceu em um único fim de semana, porque sofremos cinco gols contra o Paris. Muitas equipes já sofreram até mais gols contra o Paris. Houve uma divergência fundamental na forma de conduzir este projeto, particularmente no aspecto esportivo”.

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