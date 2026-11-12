Campeão da Copa surpreende ao escolher melhor jogador do Real Madrid

Campeão da Copa do Mundo de 2026 com a Espanha, o lateral-esquerdo Marc Cucurella surpreendeu ao escolher o melhor jogador do Real Madrid. Segundo ele, o posto não é ocupado por Vinícius Júnior, Kylian Mbappé ou Jude Bellingham, as grandes estrelas da equipe, mas sim pelo meio-campista Arda Guler, de apenas 21 anos.

O defensor do Real Madrid diz que poderia citar os nomes mais famosos, mas afirma que o turco de 20 anos melhora o desempenho da equipe.

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“Eu poderia citar os nomes de sempre. Poderia dizer Mbappé, Bellingham; Courtois é de primeira classe na minha opinião. Mas vou citar um de quem gosto muito, que acho que passa um pouco despercebido: Arda Güler. Gosto dele”, disse Cucurella em entrevista ao programa El Partidazo de COPE.

“Acho que quando ele joga, nós jogamos de forma diferente. E eu gosto dele porque ele tem esse rosto jovial e tudo mais, mas ele joga muito bem, tem muita qualidade – dá para ver isso nos treinos e tudo mais – eu gosto dele”, opinou.

Ainda segundo Cucurella, o Real Madrid apresenta um futebol mais associativo quando Arda Guler está em campo.

“Quando ele está em campo, a equipe joga melhor. Temos mais jogo associativo. No fim das contas, ele atua como ponta, mas costuma se movimentar bastante por dentro e, sinceramente, é um dos jogadores menos conhecidos do elenco. Quando alguém pergunta sobre o Real Madrid, todo mundo costuma falar dos nomes mais conhecidos, mas ele foi um dos que mais me surpreenderam”, completou.

Na atual temporada, Arda Guler se firmou como um dos principais nomes do Real Madrid. Ao todo, o turco atuou em 14 jogos, sendo 11 como titular, e contribuiu diretamente com quatro gols e seis assistências.