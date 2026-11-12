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Gigante europeu anuncia demissão de treinador no início da temporada

Michael Carrick deixa o clube na zona de rebaixamento da Premier League, com apenas 8 pontos

Gustavo Nascimento
Por
Michael Carrick no Manchester United
Michael Carrick no Manchester United - Foto: Darren Staples | AFP

O Manchester United anunciou a demissão do treinador Michael Carrick nesta quinta-feira, 12. O técnico deixa a equipe dentro na zona de rebaixamento da Premier League, em 18º lugar, com 8 pontos.

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Ídolo do Manchester United como jogador, o treinador de 45 anos assumiu o comando da equipe em janeiro de 2026, inicialmente como interino, após a saída conturbada de Rúben Amorim, que deixou o clube depois de 14 meses de trabalho. Em maio do mesmo ano, ele foi efetivado no cargo.

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Confira a nota oficial do Manchester United

“O Manchester United confirma que Michael Carrick deixou o cargo de treinador da equipe principal masculina.

Michael voltou ao clube em janeiro e levou a equipe ao terceiro lugar na Premier League, vencendo 12 dos 17 jogos restantes da temporada 2025/26, acumulando a maior pontuação da liga nesse período.

Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que uma mudança é necessária para alcançarmos nossas ambições.

Michael é, e sempre será, uma lenda do Manchester United. Assim como fez enquanto jogador, ele se comportou com os mais altos padrões de dedicação e profissionalismo durante todo o seu retorno ao clube. Sua liderança e conquistas na última temporada serão sempre lembradas com carinho.

O clube pretende nomear um sucessor permanente o mais rápido possível.”

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manchester united Michael Carrick premier league

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