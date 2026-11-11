43 anos de Dinei: relembre trajetória e grandes momentos do ídolo do Vitória

Ídolo do Esporte Clube Vitória, Dinei faz 43 anos nesta quarta-feira, 11 de novembro. O atacante colecionou grandes momentos ao longo da sua carreira, sobretudo no Leão, time pelo qual atuou em 177 partidas oficiais e marcou 54 gols, número que o coloca como o segundo maior artilheiro do clube no século XXI.

Natural da cidade de São Domingos, no interior da Bahia, Dinei chegou a fazer testes nas categorias de base do Vitória, mas não foi aprovado saiu do estado para concluir sua formação. O jogador passou pela base do Bragantino e depois migrou para o Athletico Paranaense, onde completou sua formação e estreou como profissional, em 2003.

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Dinei nunca chegou a se firmar como jogador do Furacão, acumulando sucessivos empréstimos para clubes como Ferroviária, Noroeste e Guaratinguetá antes de chegar ao Vitória em 2008, também por empréstimo. Naquele ano, o atacante atuou em 14 jogos com a camisa do Leão na Série A, marcando oito gols e dando uma assistência.

Ele voltou ao Athletico Paranaense ao final da temporada, acumulando mais uma vez uma série de empréstimos nos anos seguintes: Celta de Vigo e Tenerife, na Espanha, depois Palmeiras, no Brasil.

Em 2012, a carreira do jogador reencontrou o Leão da Barra, mas dessa vez para uma transferência em definitivo.

Segunda passagem para cravar o nome na história

Em 2012, primeiro ano da sua segunda passagem pelo Leão, Dinei precisou lidar com problemas físicos e disputou posição com Neto Baiano, de forma que ele conseguiu atuar em apenas 31 jogos e marcar somente cinco gols.

No entanto, foi em 2013 que o atacante viveu seu grande momento com a camisa do Vitória. Ao todo, o jogador fez 52 jogos e marcou 25 gols, sendo essa a temporada mais artilheira da sua carreira.

Coletivamente, Dinei ajudou o Leão a conquistar o Campeonato Baiano e a terminar em 5º no Campeonato Brasileiro, a melhor campanha da história do Vitória na era dos pontos corridos.

O rendimento de Dinei caiu em 2014, mas o jogador ainda foi importante para a equipe com 14 gols em 47 jogos. Em 2015, ele se transferiu para o futebol japonês, onde permaneceu até 2019.

Retorno ao Leão na reta final da carreira

Dinei voltou ao futebol brasileiro em 2020, passando por clubes de menor expressão como o Água Santa e o Jacuipense antes de retornar ao Vitória em 2021, aos 37 anos. Apesar da experiência, o atacante não conseguiu evitar o rebaixamento do clube para a Série C naquele ano.

No entanto, ele fez parte da equipe que conseguiu uma arrancada histórica em 2022 e recolocou o time na segunda divisão. Dinei anunciou sua aposentadoria ao final da temporada.

Atacante soma 177 jogos e 54 gols em passagens pelo Rubro-Negro - Foto: Talita Gouvea

Ao todo, o jogador somou 33 jogos e dois gols nessa terceira e última passagem pelo Leão.

Dinei ainda está em atividade?

Em março de 2025, aos 41 anos, ele deixou a aposentadoria e voltou aos gramados para defender o SSA FC na disputa da Série B do Campeonato Baiano.

O jogador deixou a equipe ao final da temporada e está sem clube desde então, mas não chegou a anunciar sua aposentadoria de forma oficial.

Feitos e recordes de Dinei com a camisa do Vitória

Ao longo de suas três passagens pela Toca do Leão, Dinei acumulou um total de 177 partidas oficiais e anotou 54 gols com a camisa rubro-negra. Essa marca assegura ao centroavante como o segundo maior artilheiro do Esporte Clube Vitória no século XXI, sendo superado apenas por Neto Baiano.

Apesar de ter atuado pelo Vitória em seis temporadas diferentes, Dinei conquistou apenas dois títulos do Campeonato Baiano, nos anos de 2008 e 2013. No entanto, o jogador se notabilizou por diferentes feitos e recordes individuais. Confira alguns deles:

1. Gol mais rápido da Era dos Pontos Corridos

No dia 6 de julho de 2008, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão, Dinei colocou seu nome na história do futebol nacional. No confronto diante da Portuguesa, disputado no Estádio do Canindé, em São Paulo, o atacante balançou as redes adversárias aos 9 segundos de jogo depois de uma jogada ensaiada iniciada logo no apito inicial.

O feito foi homologado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, iniciada em 2003, e o segundo mais rápido de toda a história da competição nacional desde 1971.

2. Goleada de 7 a 3 no Clássico BaVi e a Marca de Índio

O jogo de maior repercussão da trajetória de Dinei no clube ocorreu em 12 de maio de 2013, na partida de ida da final do Campeonato Baiano, disputada na Arena Fonte Nova. em que o Vitória derrotou o Esporte Clube Bahia pelo placar de 7 a 3.

Dinei foi o protagonista absoluto da partida ao anotar quatro dos sete gols rubro-negros, igualando o feito do ex-atacante Índio, que havia sido o único atleta a marcar quatro gols em um único Ba-Vi no século XXI, marca obtida em 2007.

Foto: Divulgação

3. Gol 1000 do Vitória em Campeonatos Brasileiros

Ainda em 2013, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Dinei atingiu outro marco estatístico relevante. No confronto contra o Criciúma, realizado no Estádio Heriberto Hülse, o atacante marcou o gol de empate por 1 a 1.

O tento assinalado por Dinei representou o milésimo gol da história do Esporte Clube Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. A conquista motivou homenagens por parte da diretoria do clube, que concedeu ao atleta uma camisa comemorativa personalizada referente à marca milenar do Leão na competição nacional.

4. Artilheiro do Leão na elite do futebol brasileiro

Considerando apenas as edições do Campeonato Brasileiro da Série A disputadas no formato de pontos corridos (desde 2003), Dinei é o líder absoluto da artilharia da história do Esporte Clube Vitória, com 33 gols marcados em 80 jogos.