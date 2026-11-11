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HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Ex-Bahia será jogador de tradicional clube do Nordeste em 2027

Clube anunciou a contratação do atleta nesta semana

Gustavo Nascimento
Por
Warley Jr. jogou no Bahia em 2022
Warley Jr. jogou no Bahia em 2022 - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O ASA anunciou nesta semana a contratação do meia Warley Jr. para a próxima temporada. O jogador de 26 anos, que foi jogador do Esporte Clube Bahia em 2022, se destacou em 2026 com a camisa do Barra-SC, onde conquistou o Campeonato Catarinense.

Warley Jr. também participou da campanha de permanência da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro, além de ajudar o time a alcançar a quinta fase da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Corinthians.

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Passagem pelo Bahia

Em 2022, durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão de Aço contratou o jogador por empréstimo junto ao XV de Piracicaba.

Contudo, o jogador teve poucas oportunidades e entrou em campo com a camisa do Bahia apenas duas vezes, sem participar de gols ou assistências.

Jogador experiente

Além do Bahia, o meia já atuou por diferentes clubes do futebol brasileiro, como Botafogo-PB, Joinville, Sampaio Corrêa e Novorizontino, entre outras equipes. A experiência foi destacada pelo executivo de futebol do ASA, Luiz Fernando Pongelupe.

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“Warley é um atleta muito técnico, forte fisicamente, com qualidade no passe, bom chute de média distância e bola parada. Conhece bem a Série C, é experiente, aguerrido e tem personalidade para chamar o jogo. Tenho certeza de que será um jogador importante para o ASA nesta temporada”, afirmou.

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Asa campeonato brasileiro Futebol

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