Bahia terá maior delegação da sua história nas Paralimpíadas Escolares

Siga o A TARDE no Google

34 alunos do Centro de Referência Paralímpico de Salvador, parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e da Unijorge, vão representar a Bahia nas Paralimpíadas Escolares, maior evento esportivo do mundo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar. Ao todo, a delegação baiana tem 52 atletas no total, um recorde na história do estado.

O supervisor do Centro de Referência Paralímpico de Salvador e chefe da delegação estadual, Wilson Brito Filho, destaca a ampliação da equipe baiana, a maior em 17 anos de participação no evento, tanto em quantidade de atletas como em modalidades.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Isso é fruto do trabalho articulado entre profissionais e organizações do estado. Estamos realizando o sonho desses jovens atletas em competir e disputar medalhas, mas, sobretudo, de representar a Bahia e fazer trocas significativas com atletas escolares de todo o Brasil”, ressalta ele.

Este ano, a delegação vai competir em dez modalidades: atletismo, badminton, bocha paralímpica, goalball, halterofilismo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, voleibol sentado e natação. O objetivo é superar as 29 medalhas conquistadas pelos atletas baianos na edição anterior.

Organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, a competição será realizada em São Paulo entre os dias 15 e 28 de novembro.

Conheça o centro de Referência Paralímpico de Salvador

O Centro de Referência Paralímpico de Salvador é uma colaboração do Comitê Paralímpico Brasileiro com a Unijorge para ampliar o acesso ao esporte e contribuir para a formação de novos atletas. O Centro oferece aulas gratuitas para jovens com deficiência com idade entre 6 e 19 anos em 14 modalidades esportivas.

As atividades são realizadas no Centro Esportivo da Unijorge, no Campus Paralela. Os treinos são conduzidos por uma equipe multidisciplinar formada por professores e alunos dos cursos de Educação Física e de outras áreas da instituição.