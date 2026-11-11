ESPORTES
Bahia terá maior delegação da sua história nas Paralimpíadas Escolares
Maior parte dos atletas serão do Centro de Referência Paralímpico de Salvador
34 alunos do Centro de Referência Paralímpico de Salvador, parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e da Unijorge, vão representar a Bahia nas Paralimpíadas Escolares, maior evento esportivo do mundo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar. Ao todo, a delegação baiana tem 52 atletas no total, um recorde na história do estado.
O supervisor do Centro de Referência Paralímpico de Salvador e chefe da delegação estadual, Wilson Brito Filho, destaca a ampliação da equipe baiana, a maior em 17 anos de participação no evento, tanto em quantidade de atletas como em modalidades.
“Isso é fruto do trabalho articulado entre profissionais e organizações do estado. Estamos realizando o sonho desses jovens atletas em competir e disputar medalhas, mas, sobretudo, de representar a Bahia e fazer trocas significativas com atletas escolares de todo o Brasil”, ressalta ele.
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Este ano, a delegação vai competir em dez modalidades: atletismo, badminton, bocha paralímpica, goalball, halterofilismo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, voleibol sentado e natação. O objetivo é superar as 29 medalhas conquistadas pelos atletas baianos na edição anterior.
Organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, a competição será realizada em São Paulo entre os dias 15 e 28 de novembro.
Conheça o centro de Referência Paralímpico de Salvador
O Centro de Referência Paralímpico de Salvador é uma colaboração do Comitê Paralímpico Brasileiro com a Unijorge para ampliar o acesso ao esporte e contribuir para a formação de novos atletas. O Centro oferece aulas gratuitas para jovens com deficiência com idade entre 6 e 19 anos em 14 modalidades esportivas.
As atividades são realizadas no Centro Esportivo da Unijorge, no Campus Paralela. Os treinos são conduzidos por uma equipe multidisciplinar formada por professores e alunos dos cursos de Educação Física e de outras áreas da instituição.