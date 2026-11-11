Mictório avalia qualidade do xixi dos jogadores em tempo real

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A busca por melhorias no desempenho dos jogadores ganhou um novo recurso tecnológico no futebol europeu. Clubes da Premier League, como Arsenal, Aston Villa, Manchester City e Manchester United, passaram a utilizar mictórios inteligentes capazes de analisar a urina dos atletas em tempo real.

O equipamento identifica indicadores relacionados à hidratação e transmite os resultados às equipes médicas, permitindo intervenções mais rápidas na preparação física e na recuperação dos profissionais.

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Conhecida como S-Urinals, a tecnologia foi desenvolvida pela empresa espanhola Kamleon e também já chegou a equipes de outros campeonatos europeus, como Barcelona, da Espanha, e Monaco, da França.

A proposta é transformar uma atividade cotidiana dos jogadores em uma oportunidade de monitoramento fisiológico, sem a necessidade de procedimentos tradicionais de coleta e análise em laboratório a cada avaliação.

Os equipamentos utilizam sensores para medir características da urina, incluindo densidade, coloração, volume e concentração de eletrólitos. A partir dessas informações, os clubes conseguem acompanhar indicadores associados ao estado de hidratação dos atletas.

Mictórios no Arsenal - Foto: Divulgação I Kamleon

Como funcionam os mictórios inteligentes?

O funcionamento dos mictórios inteligentes começa antes mesmo de o jogador utilizar o equipamento. Um visor instalado acima do aparelho permite que o atleta escolha entre realizar a análise de forma identificada ou anônima.

Quando opta pela identificação, o sistema pode associar as informações daquela avaliação aos registros anteriores do mesmo jogador, possibilitando o acompanhamento de seu histórico.

Durante o uso, sensores integrados analisam automaticamente diferentes propriedades da urina, como a densidade específica, a cor, o volume e a concentração total de eletrólitos.

Mictórios no City - Foto: Divulgação I Kamleon

Os resultados são processados e transformados em uma pontuação de zero a 100, acompanhada de uma classificação por cores entre verde, amarelo ou vermelho, conforme o estado de hidratação indicado pelo equipamento.

As informações também são transmitidas à equipe médica, que pode utilizar os dados para avaliar a necessidade de ajustes na ingestão de líquidos e nos procedimentos de recuperação.

A principal diferença em relação aos métodos convencionais é a rapidez. Em vez de depender de uma coleta que será analisada posteriormente, a tecnologia apresenta uma avaliação durante a própria rotina do atleta.

Mictórios inteligentes - Foto: Divulgação I Kamleon

Por que a hidratação é tão importante para os jogadores?

O estado de hidratação é um dos fatores que influenciam a capacidade física dos atletas durante treinamentos e partidas. No futebol, que tem alternância entre corridas de alta intensidade, mudanças rápidas de direção e períodos de recuperação, a perda de líquidos pode comprometer diferentes funções do organismo.

Uma pesquisa publicada em 2020 no European Journal of Sport Science identificou que 66,2% dos jogadores profissionais avaliados apresentavam algum grau de hipohidratação ou desidratação.

O resultado chama atenção para a importância do acompanhamento regular, embora a frequência da condição possa variar conforme as características dos atletas, o ambiente e o momento em que a avaliação é realizada.

Mictórios no Monaco - Foto: Divulgação I Kamleon

A desidratação pode afetar especialmente o funcionamento cardiovascular e a termorregulação, mecanismo responsável por ajudar o organismo a manter sua temperatura dentro de limites adequados.

Em situações de esforço intenso, especialmente sob temperaturas elevadas, a perda de líquidos pelo suor torna o acompanhamento ainda mais relevante. Quando a reposição não acompanha essa perda, o desgaste físico pode aumentar e prejudicar o rendimento.