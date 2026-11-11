SAF de R$ 480 milhões sofre embargo em reforma de estádio histórico

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Tradicional clube de bairro do futebol paulista, o Clube Atlético Juventus sofreu um embargo da Prefeitura de São Paulo para a reforma do Estádio Conde Rodolfo Crespi, conhecido como Rua Javari. A administração municipal constatou intervenções não autorizadas nas duas arquibancadas laterais, que são protegidas por tombamento.

Além do embargo nesta quarta-feira, a prefeitura ainda multou a Juventus em R$ 39.741,01. Desde o ano passado, o Juventus da Mooca virou uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e é comandado pela empresa Contea Capital, que promete investir R$ 480 milhões para reestruturação, reforços e a modernização do estádio ao longo de dez anos.

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Depois de retornar à Série A1 do Paulistão, o Juventus precisou seguir exigência da Federação Paulista de Futebol (FPF) para mandar jogos na Rua Javari. Com isso, iniciou uma série de obras irregulares no estádio em maio.

Estádio histórico é tombado

O Juventus não têm autorização da prefeitura e do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) para realizar obras no estádio da Rua Javari, no bairro da Mooca.

Por se tratar de um conjunto tombado por sua arquitetura e valor histórico, o aval do órgão é obrigatório antes de qualquer intervenção. De acordo com o G1, os trabalhos seguem avançando, com operários em várias frentes de obras na praça esportiva.

Segundo a reportagem, o Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) vistoriou o Conde Rodolfo Crespi e identificou a construção avançada de novos blocos de arquibancadas e intervenções sobre elementos protegidos pela resolução de tombamento – como as arquibancadas e as gerais.

O que diz a Juventus?

Em nota, a SAF do Juventus garante que o projeto "permanece alinhado às orientações dos órgãos responsáveis e seguirá aguardando as próximas decisões do Conpresp para dar andamento às demais etapas".

Durante reunião do Conpresp, o presidente da SAF que administra o clube, Claudio Fiorito, afirmou que as obras não afetaram nenhuma construção protegida.