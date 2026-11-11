Endrick recusa gigante europeu por motivo religioso, aponta jornal

Sem espaço no Real Madrid, o brasileiro Endrick pode estar de saída do clube na próxima janela de transferências, seja por empréstimo ou em uma transferência definitiva. Entre os clubes interessados no atacante estão a Roma e o Milan, ambos da Itália, mas Endrick já teria dado um sinal negativo para uma das equipes, segundo o jornal Corriere dello Sport.



De acordo com uma reportagem publicada nesta quarta-feira, 11, o jogador teria recusado a possibilidade de atuar no Milan porque o clube tem um diabo como mascote. Utilizando uma figura de linguagem, o Corriere dello Sport escreveu: “O jogador de Cristo rejeita o ‘diabo’”.



Capa do jornal Corriere dello Sport - Foto: Reprodução

“O Milan demonstrou interesse no garoto, mas, no momento, o caminho para os 'diabos' rossoneri não parece muito promissor. Até porque, como atleta de Cristo, ele preferiria um clube sem um apelido 'demoníaco'. Esta é uma consideração que o brasileiro leva seriamente em conta ao escolher seu próximo destino”, publicou o jornal.



O brasileiro é cristão e faz questão de exaltar a sua fé em entrevistas e nas redes sociais.

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O jornal também classifica a Roma como o destino preferido do brasileiro. O clube trabalha com a ajuda do lateral Wesley para convencer Endrick a se transferir para a capital italiana.

Além disso, o aspecto religioso também entra em jogo, visto que os locais de culto evangélico presentes na cidade são um trunfo para a equipe comandada por Gasperini.

Staff nega informação

Em nota enviada a veículos de imprensa brasileiros, o staff do atleta negou a informação e classificou a publicação como um "devaneio", possivelmente relacionado às constantes menções de Endrick a Deus.

Endrick falou sobre o próprio futuro

No momento, Endrick se concentra com a Seleção Brasileira em Singapura, onde a equipe faz os dois últimos amistosos deste ano. Em entrevista coletiva, concedida na última terça-feira, 10, o jogador falou sobre seu momento no Real Madrid.



“Sou muito jovem. Não preciso ainda voar, me tacar do penhasco. Tenho 20 anos ainda e vou ver o que vai acontecer. Só quero jogar, quero ser feliz, ajudar meus companheiros… Fazer gols, assistências, como pude fazer no Lyon, que foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida e um dos momentos em que estive mais feliz”, disse.



Nesta temporada pelo Real Madrid, Endrick entrou em campo em apenas sete partidas com um total de 141 minutos em campo e apenas um jogo como titular. Ele tem um gol e uma assistência nesse período.