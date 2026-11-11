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CIDADE TRICOLOR

CT do Bahia recebe aval da FIFA para jogos oficiais com torcida

Estrutura da Cidade Tricolor recebeu investimento de R$ 4 milhões

Téo Mazzoni
Por
Bahia ganha autorização para receber até 245 torcedores no CT
Bahia ganha autorização para receber até 245 torcedores no CT - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O campo sintético do Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila (BA), que pertence e é utilizado pelo Esporte Clube Bahia nas partidas das categorias de base e do futebol feminino, recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o certificado FIFA Quality Pro.

A chancela representa o nível mais alto de aprovação da entidade para gramados artificiais e permite que o equipamento seja utilizado em competições oficiais.

A certificação confirma que o piso da Cidade Tricolor atende aos padrões estabelecidos pela FIFA para a realização de partidas oficiais. Os critérios levam em consideração aspectos como segurança, conforto e desempenho dos atletas durante treinamentos e jogos.

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Bahia recebe autorização para público no CT

Além do reconhecimento internacional, o Bahia também obteve autorização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber até 245 torcedores em partidas disputadas no CT Evaristo de Macedo.

O espaço é utilizado como mando de campo do Esquadrão em competições estaduais e nacionais das categorias de base e do futebol feminino.

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Estrutura recebeu investimento de R$ 4 milhões

A construção do campo sintético e da arquibancada, que integram a estrutura da Cidade Tricolor, contou com investimento de aproximadamente R$ 4 milhões. As obras foram concluídas após seis meses de execução.

Além das partidas oficiais, o equipamento também é utilizado eventualmente nos treinamentos da equipe principal do Bahia.

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ct evaristo de macedo Esporte Clube Bahia

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