Grêmio x Bahia ganha importância extra na disputa pela Libertadores

A partida contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, 18, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, já era importante para o Esporte Clube Bahia, mas ganhou contornos ainda mais decisivos para as pretensões do Tricolor de Aço na competição.



O principal objetivo do Bahia nesta reta final de temporada é conquistar uma vaga na Libertadoresde 2027. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ocupa a 6ª posição da Série A, com 53 pontos, dentro da zona de classificação para o torneio em razão da ampliação do número de vagas via Campeonato Brasileiro.



Bahia pode ganhar vantagem na disputa por vaga na Libertadores

O Grêmio, por sua vez, apesar de ocupar a 18ª posição do Brasileirão, com 37 pontos, também tem a possibilidade de disputar a Libertadores. Isso porque a equipe gaúcha está na final da Copa do Brasil de 2026, cuja decisão garante ao campeão uma vaga na fase de grupos e ao vice-campeão um lugar na fase prévia da competição continental.



No entanto, é justamente a situação do Grêmio na disputa por uma vaga na Libertadores que torna o confronto ainda mais importante para o Bahia. Isso porque a participação do clube gaúcho no torneio continental só estará assegurada caso a equipe não seja rebaixada na Série A do Campeonato Brasileiro.



O Manual de Clubes da Libertadores não permite a participação de equipes que disputam a segunda divisão dos países participantes. Dessa forma, caso seja rebaixado, o Grêmio não poderá disputar a competição continental.

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Nesse cenário, a vaga direta na fase de grupos destinada ao clube gaúcho seria redirecionada ao Campeonato Brasileiro, o que abriria um G-7 na Série A e aumentaria as possibilidades de classificação do Bahia para a Libertadores de 2027.



Portanto, além de deixar o Esquadrão mais próximo de uma eventual classificação para a Libertadores, um triunfo sobre o Grêmio também complicaria a situação do clube gaúcho na luta contra o rebaixamento. Com mais uma derrota, os gremistas ficariam ainda mais pressionados na disputa para permanecer na Série A, o que poderia favorecer indiretamente as pretensões do Bahia por uma vaga na competição continental.



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Rebaixamento do Grêmio abre G-7 no Brasileirão

Fase de grupos : os cinco primeiros colocados do Campeonato Brasileiro — atualmente Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR.

: os cinco primeiros colocados do Campeonato Brasileiro — atualmente Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR. Fase prévia : Bahia e Atlético-MG, que ocupam atualmente a 6ª e a 7ª posições, respectivamente.

Bahia tem 75,3% de chances de classificação para a Libertadores

Atualmente, o Bahia possui aproximadamente 75,3% de chances de disputar a próxima edição da Libertadores, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



O percentual já considera a ampliação do número de vagas via Campeonato Brasileiro, em razão da presença do Palmeiras na final da Copa do Brasil.