Grêmio oferece ingressos grátis e descontos para jogo contra o Bahia

O Grêmio anunciou uma promoção especial de ingressos para o confronto contra o Esporte Clube Bahia, marcado para a próxima quarta-feira, 18, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O duelo será válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcará o retorno das equipes à competição após a pausa para a Data Fifa.

A venda dos bilhetes para sócios gremistas começou nesta quarta-feira, 11, a partir das 14h, por meio do site oficial do clube, na aba Ingresso. Já os torcedores que não fazem parte do quadro de associados poderão adquirir as entradas a partir de quinta-feira, 12, também às 14h.



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Grêmio oferece ingressos gratuitos e descontos para sócios

Entre os benefícios oferecidos, os sócios das modalidades Cadeira e Arquibancada terão direito a três ingressos gratuitos para acompanhantes, independentemente do setor escolhido na Arena. Já os associados Diamante e Ouro poderão comprar até três entradas adicionais com o mesmo percentual de desconto de suas respectivas modalidades.



Outra condição especial contempla os sócios da categoria Infantil, que poderão garantir o acesso ao estádio pelo valor de R$ 5.

Confira:

Foto: Grêmio / Divulgação

Promoções têm restrições em alguns setores da Arena

As ofertas, no entanto, possuem algumas restrições. Os benefícios destinados aos acompanhantes e aos sócios Infantis não serão válidos para os setores Gold Premium Sul, camarotes e espaço reservado à torcida visitante. Confira a tabela de preços dos ingressos abaixo.



Os portões da Arena do Grêmio serão abertos às 19h30, duas horas antes do início da partida.



Bahia segue na disputa por vaga no G-4 do Brasileirão

A partida contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, 18, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, já era importante para o Bahia, mas ganhou contornos ainda mais decisivos para as pretensões do Tricolor de Aço na competição.



Atualmente na 6ª colocação, com 53 pontos, o Esquadrão permanece na zona de classificação para a Libertadores de 2027, considerando a ampliação do número de vagas na competição continental.