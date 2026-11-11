Ex-Bahia alerta para 'espanholização' da Série A com domínio de dois clubes

O ex-técnico do Esporte Clube Bahia, Enderson Moreira, demonstrou preocupação com os rumos do Campeonato Brasileiro diante da possibilidade de a disputa pelo título ficar cada vez mais restrita a poucos clubes.



Atualmente no comando do Novorizontino, o treinador acredita que a falta de alternância entre os candidatos pode comprometer a competitividade e o interesse do público pela principal competição nacional.



Enderson Moreira alerta para risco de 'espanholização' do Brasileirão - Foto: Juan Rodrigues/Novorizontino

Enderson Moreira alerta para domínio de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Nas últimas 10 edições do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo dominaram a disputa pelo troféu. O clube paulista conquistou quatro títulos no período, enquanto a equipe carioca foi campeã em três oportunidades. Em 2026, os dois voltam a protagonizar a briga pela taça, com o Rubro-Negro na liderança, com 76 pontos, seguido pelo Alviverde, que soma 73.



Em entrevista à BandSports, Enderson utilizou o Campeonato Espanhol como exemplo para alertar sobre os possíveis efeitos de uma disputa concentrada em poucas equipes. Para o treinador, a competitividade e a imprevisibilidade são características fundamentais para manter o interesse dos torcedores.

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Acho que a Série A tem que estar muito atenta porque, daqui a pouco, poderíamos ter praticamente aquilo que acontece no futebol espanhol, de ter duas ou três equipes brigando Enderson Moreira - ex-técnico do Bahia, atualmente no Novorizontino

"Acho que isso é um grande problema. As pessoas pensam pouco na competição e pensam muito no próprio clube. O que mais vende, na verdade, é essa igualdade: quando a competição começa, você não sabe quem pode ganhar”, Enderson Moreira, técnico do Novorizontino.



O comandante do Novorizontino também destacou que a concentração de conquistas em um número reduzido de clubes representa uma mudança em relação à tradição do Campeonato Brasileiro. Na avaliação dele, a repetição dos mesmos protagonistas pode diminuir o apelo da disputa ao longo dos próximos anos.



“O Campeonato Brasileiro sempre teve essa tradição. Dificilmente você viu times que ganharam muitos títulos numa década. Isso está começando a acontecer agora de forma mais rotineira, de ficar só entre duas equipes. Já não tem tantas modificações de quem briga pelo título, e acho um grande problema. Isso pode tirar, futuramente, o interesse pela competição”, afirmou o treinador.





Enderson Moreira teve duas passagens pelo Bahia

Antes de alcançar destaque à frente do Novorizontino, com o acesso inédito do clube à Série A do Campeonato Brasileiro e a busca pelo tetracampeonato da Série B, Enderson Moreira passou por diferentes equipes do futebol nacional. Entre elas, o Bahia, onde trabalhou em duas oportunidades.



A primeira passagem pelo Tricolor aconteceu em 2018. Naquele período, o treinador conduziu a equipe às quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Ao todo, permaneceu no comando do Esquadrão em 58 partidas, entre 2018 e 2019, quando foi demitido após a eliminação na fase de grupos da Copa do Nordeste.



O retorno ao clube baiano ocorreu em 2022, durante a disputa da Série B. Desta vez, a passagem foi mais curta, e Enderson deixou o cargo ainda durante a campanha pelo acesso à elite do futebol brasileiro.



Mesmo sem concluir a temporada à frente da equipe, o treinador foi quem mais comandou o Bahia naquela edição da Série B. Foram 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.