Ex-técnico do Bahia fica perto de tetracampeonato nacional histórico

Profissional que acumulou duas passagens pelo Esporte Clube Bahia, Enderson Moreira está próximo de concretizar um feito inédito na história do Grêmio Novorizontino, seu atual clube. O treinador pode conduzir, de maneira inédita, o Tigre do Vale à Série A do Brasileirão.

Fundado em 2010, o Novorizontino nunca participou da primeira divisão do futebol nacional. Além do acesso inédito, o time de Enderson pode conquistar o título da Série B em 2026, o que representaria a quarta conquista do técnico na mesma competição.

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No total, Enderson Moreira acumula três taças nas temporadas 2012 (Goiás), 2017 (América-MG) e 2021 (Botafogo). Ele já é o maior campeão da Segundona, podendo se isolar ainda mais como técnico mais vencedor do torneio se chegar ao quarto título.

O que é necessário para o Novorizontino?

Com 67 pontos e liderando a Série B, o Novorizontino precisa vencer o Fortaleza, adversário deste sábado, 6, às 16h10, no Doutor Jorge Ismael de Biasi, para se sagrar campeão nacional. Além disso, terá que torcer para que o Juventude não derrote o Cuiabá.

Por outro lado, o Novorizontino depende apenas das próprias forças para confirmar mais um acesso na carreira de Enderson.

Mesmo em caso de empate com o Leão do Pici, o time paulista pode subir se não houver um vencedor no duelo entre Vila Nova e Criciúma. Os três jogos estão marcados para o sábado.

Enderson Moreira no Bahia

Antes de assumir o comando do Novorizontino, Enderson Moreira construiu uma trajetória no futebol brasileiro que inclui duas passagens pelo Bahia.

A primeira delas aconteceu em 2018, quando o clube estava na Série A e chegou às quartas de final das Copas do Brasil e Sul-Americana. Na ocasião, o treinador comandou o Tricolor em 58 partidas, entre aquela temporada e 2019, quando acabou demitido por causa da eliminação na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Em 2022, retornou ao clube baiano para uma segunda passagem. Desta vez, porém, sua permanência foi mais curta, e o técnico deixou o cargo durante a disputa da Série B, quando o Bahia buscava o acesso à elite do futebol nacional.

1 de 3 Enderson Moreira pelo Bahia em 2022 | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

2 de 3 Enderson Moreira sendo apresentado pelo Bahia em 2022 | Foto: Bruno Queiroz | EC Bahia

3 de 3 Enderson Moreira pelo Bahia em 2019 | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Apesar da demissão na reta final da competição, Enderson foi o profissional que mais comandou a equipe azul, vermelha e branca na Série B de 2022. Foram 18 partidas, sete triunfos, seis empates e cinco derrotas.