Rival do Vitória contra Z4 prepara compra de atleta por R$ 40 milhões

Ainda na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama já prepara seu primeiro investimento de 2027. Com a chegada de Marcos Lamacchia, novo investidor da SAF do clube, o time deve investir pesado na compra do lateral-esquerdo Cuiabano, que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

O jogador está emprestado ao Vasco até dezembro deste ano, mas o clube tem interesse em investir na contratação em definitivo do atleta, que tem uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros (R$ 61,2 milhões). No entanto, o time carioca apresentou uma oferta que gira entre 6 milhões e 7 milhões de euros (R$ 37 milhões a R$ 43,2 milhões).

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As informações são do GE.

Jogador quer ficar no Vasco

A resposta dos ingleses é o único entrave restante na negociação, embora todas as partes demonstrem otimismo por um desfecho positivo.

Mesmo após receber sondagens de equipes da Europa, Cuiabano dá prioridade total à permanência no Vasco. O defensor se sente valorizado no elenco e acredita que o espaço conquistado no clube é o caminho ideal para entrar no radar da Seleção Brasileira no próximo ciclo.

Para alinhar os detalhes da continuidade, a cúpula vascaína se reúne ainda neste mês com os representantes do atleta. A intenção do clube é oferecer um contrato de longa duração com um aumento salarial.

Dentro de campo, o investimento se justifica pela regularidade do jogador de 23 anos. Na atual temporada, Cuiabano soma 36 partidas com a camisa do Vasco, registrando um gol e seis assistências.

Situação do Vasco no Brasileirão

A permanência do Vasco na primeira divisão pode ser um fator decisivo para que a contratação de Cuiabano seja concretizada.



Após passar boa parte do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, o Vasco já é o 13º colocado, com 41 pontos, quatro a mais que o Corinthians, primeiros times na zona de rebaixamento. Além disso, Cruzmaltino tem um jogo a menos que os seus concorrentes, podendo chegar aos 44 pontos caso vença o duelo atrasado contra a Chapecoense.

O último compromisso do Vasco no Brasileirão será contra o Esporte Clube Vitória, que hoje tem 38 pontos e ocupa a 15ª colocação. O duelo pode definir o destino de ambas as equipes na temporada.