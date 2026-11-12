E.C.BAHIA
Ex-Bahia marca gol decisivo contra ex-técnico do Vitória na Série B
Atacante formado na base tricolor garantiu triunfo por 2 a 1 sobre o Náutico
O atacante João Andrade, de 20 anos, marcou o gol da vitória do Londrina por 2 a 1 sobre o Náutico, na noite desta quarta-feira, 11, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Também conhecido como João Coni, o jovem foi formado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia.
O gol saiu nos acréscimos do segundo tempo e confirmou a virada da equipe paranaense. Depois de Halan abrir o placar para o Náutico, aos 35 minutos, Guilherme Cachoeira deixou tudo igual aos 42. Três minutos depois, João Andrade apareceu para balançar as redes e garantir os três pontos para o Londrina.
Apesar do resultado positivo, o Londrina já estava rebaixado para a Série C e encerrou sua participação na competição na 18ª colocação, com 35 pontos.
O Náutico, comandado por Bruno Pivetti, ex-treinador do Esporte Clube Vitória, terminou a campanha com 46 pontos. Ele assumiu o time pernambucano na 30ª rodada e conduziu a equipe a duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.
Passagem pelo Bahia
João Andrade chegou ao Bahia em 2020 e construiu uma trajetória de destaque nas categorias de base do clube. O atacante disputou 129 partidas entre as equipes sub-15 e sub-20, com 47 gols marcados.
Em 2026, antes de deixar o Esquadrão, o jogador ocupava a quinta posição entre os artilheiros do sub-20 tricolor, com 12 gols. Durante sua passagem, conquistou cinco títulos do Campeonato Baiano da categoria, em 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026.
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No elenco profissional, teve poucas oportunidades e disputou apenas cinco partidas. Em agosto deste ano, foi liberado pelo Bahia para acertar com o Londrina, que tem Guilherme Bellintani, ex-presidente tricolor, como proprietário da SAF.
Na negociação, o Bahia manteve um percentual dos direitos econômicos do atacante, como apurou o portal A TARDE, preservando a possibilidade de receber valores em uma eventual transferência futura.