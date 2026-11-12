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VÍDEO: torcedor cadeirante invade o campo após gol nos acréscimos

Momento aconteceu durante comemoração da vitória da equipe por 4 a 3 na 3ª divisão da Turquia

Gustavo Nascimento
Por
Torcedor cadeirante invade campo na Turquia
Torcedor cadeirante invade campo na Turquia - Foto: Reprodução

Um momento inusitado marcou a partida entre Gebzespor e İnegöl Kafkas Gençliksporna, na 10ª rodada da 3ª divisão da Turquia. No fim do confronto, após os donos da casa marcarem o quarto gol na vitória por 4 a 3, um torcedor cadeirante invadiu o gramado.

Os donos da casa abriram o placar aos quatro minutos de jogo, mas viram o time visitante virar a partida minutos depois. Ainda no primeiro tempo, o Gebzespor fez 3 a 2. No segundo tempo, o Gençlikspor chegou ao empate, sofrendo a derrota nos minutos finais.

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A cena ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Confira o momento da comemoração

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Futebol turquia

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