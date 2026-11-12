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VÍDEO: torcedor cadeirante invade o campo após gol nos acréscimos
Momento aconteceu durante comemoração da vitória da equipe por 4 a 3 na 3ª divisão da Turquia
Um momento inusitado marcou a partida entre Gebzespor e İnegöl Kafkas Gençliksporna, na 10ª rodada da 3ª divisão da Turquia. No fim do confronto, após os donos da casa marcarem o quarto gol na vitória por 4 a 3, um torcedor cadeirante invadiu o gramado.
Os donos da casa abriram o placar aos quatro minutos de jogo, mas viram o time visitante virar a partida minutos depois. Ainda no primeiro tempo, o Gebzespor fez 3 a 2. No segundo tempo, o Gençlikspor chegou ao empate, sofrendo a derrota nos minutos finais.
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A cena ganhou grande repercussão nas redes sociais.
Confira o momento da comemoração
Müthiş maça müthiş final! 90+5'te gelen golle Güzide Gebze Spor, İnegöl Kafkas Spor'u 4-3 mağlup etti! Seyirciler sevinçle sahaya girdi! #MemleketiminMaçıTivibuda https://t.co/4alwNc9cqV— Tivibu Spor (@tivibuspor) November 8, 2026