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Demissão de treinador do United pode definir destino de Pep Guardiola

Espanhol está sem clube desde o fim da última temporada, quando deixou o Manchester City

Gustavo Nascimento
Por
Pep Guardiola
Pep Guardiola - Foto: Glyn Kirk | AFP

Com a demissão de Michael Carrick do Manchester United, é provável que os Red Devils acertem a contratação do argentino Mauricio Pochettino, que atualmente comanda a seleção dos Estados Unidos. Caso a movimentação se concretize, a Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF) tem o espanhol Pep Guardiola como seu principal alvo.

“Guardiola, que deixou o Manchester City no verão passado, tem sido discutido internamente como candidato em diversas etapas do processo de contratação da federação”, escreveu o jornal The Athletic, braço esportivo do New York Times.

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Guardiola está sem clube desde o fim da temporada passada, em maio, quando deixou o Manchester City após 10 anos. Pep já demonstrou interesse em treinar seleções e teve o seu nome envolvido com Itália, Inglaterra e Marrocos.

Troca de comando no Manchester United

O assunto teve início nesta quarta-feira, 11, quando o próprio The Athletic confirmou que Manchester United e Pochettino já definiram os detalhes contratuais. Ainda foi destacado que as negociações só seriam finalizadas após a demissão de Carrick, que foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 12.

Michael Carrick iniciou a temporada com apenas três vitórias em 15 jogos disputados, situação que colocou o Manchester United na zona de rebaixamento da Premier League e em 17º na Champions League. Além disso, a equipe foi eliminada na 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa, para o Brighton.

Diante disso, Mauricio Pochettino, atual treinador dos Estados Unidos, e com três passagens diferentes pelo futebol inglês, Southampton, Tottenham e Chelsea, se tornou candidato a assumir o cargo no United.

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Carrick Futebol guardiola manchester united Pochettino seleção americana

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