Com time baiano invicto, novo esporte olímpico define campeão nacional

Campeão invicto da região Nordeste, o Cavalaria 2 de Julho, de Salvador, terá a oportunidade de conquistar o título brasileiro de flag football neste fim de semana. A equipe baiana é uma das 12 classificadas para a SuperFinal Zurich da Série A masculina da modalidade, que será disputada neste sábado, 14, e domingo, 15, no Parque CERET, na Zona Leste de São Paulo.

Principal competição nacional do esporte, o torneio reúne representantes das cinco regiões do país e terá entrada aberta ao público. Com equipes de dez estados brasileiros, a SuperFinal marca a decisão da primeira divisão do Brasileirão de Flag Football, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol Americano.

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Além de definir o campeão nacional de 2026, o evento acontece em um momento de expansão da modalidade, que integrará o programa dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em Los Angeles, em 2028.

Cavalaria 2 de Julho - Foto: Alice Freitas I LJEU

O Cavalaria 2 de Julho e o Fortaleza Tritões, do Ceará, serão os representantes do Nordeste na disputa. Enquanto os baianos conquistaram a classificação com o título regional e uma campanha sem derrotas, os cearenses garantiram a segunda vaga após terminarem a competição classificatória com cinco vitórias e apenas um revés.

As duas equipes tentarão encerrar um jejum de sete anos da região na principal competição nacional desde que o último título nordestino foi conquistado em 2019, pelo América Bulls, atualmente conhecido como Bulls Potiguares, do Rio Grande do Norte.

Cavalaria 2 de Julho - Foto: Alice Freitas I LJEU

Cavalaria busca título brasileiro após campanha invicta

A equipe de Salvador chega à SuperFinal carregando não apenas a conquista regional, mas também o desempenho individual brilhante de seus atletas durante a fase classificatória.

Quentin foi eleito o melhor jogador de ataque do Nordeste, enquanto Índio recebeu o prêmio de melhor jogador de defesa. Os reconhecimentos reforçam o desempenho do Cavalaria nos dois setores do jogo ao longo da campanha que garantiu a classificação para a elite nacional.

Na SuperFinal, os baianos integrarão o Grupo B, ao lado de Locomotiva, de Minas Gerais, Campo Grande Predadores, de Mato Grosso do Sul, Amazon Black Hawks, do Amazonas, Fortaleza Tritões, do Ceará, e Sorriso Hornets, de Mato Grosso.

Cavalaria 2 de Julho - Foto: Alice Freitas I LJEU

O Cavalaria terá três compromissos no sábado, começando pelo confronto com o Locomotiva, às 9h45. Na sequência, enfrentará o Amazon Black Hawks, às 13h30, e o Campo Grande Predadores, às 16h.

A participação na primeira fase será encerrada no domingo, com um duelo nordestino contra o Fortaleza Tritões, às 8h, e a partida diante do Sorriso Hornets, às 10h30. Caso termine entre os dois primeiros colocados da chave, o time baiano avançará às semifinais, previstas para as 14h15 do domingo.

Cavalaria 2 de Julho - Foto: Alice Freitas I LJEU

Nordeste tenta voltar ao protagonismo nacional

Vice-campeão regional, o Fortaleza Tritões também chega à competição com destaques individuais nos nomes de Mingau, eleito o melhor jogador do torneio nordestino, e Remisson Negreiros, melhor treinador.

Para o comandante da equipe cearense, a classificação representa o reconhecimento de um trabalho desenvolvido em uma das regiões mais competitivas do país e a possibilidade de recolocar o Nordeste entre os campeões brasileiros.

"Voltar à SuperFinal é algo impressionante. É muito difícil conseguir essa classificação na região Nordeste, que tem uma disputa muito concorrida. Estamos na nossa terceira participação e estamos na Série A pelo segundo ano seguido e esperamos um resultado melhor. Representar nossa região é uma gratificação enorme", destacou Remisson.

Fortaleza Tritões - Foto: Divulgação I Fortaleza Tritões

O treinador também ressaltou a importância da presença nordestina na elite de uma modalidade que passará a integrar os Jogos Olímpicos: "Sabemos que estamos na elite de um esporte olímpico. Então, é um privilégio fazer parte dessa história do flag brasileiro".

"Queremos fazer história e conquistar o título seria um feito gigantesco para o Nordeste. A região não vence uma SuperFinal desde 2019, e carregamos também essa vontade de mudar essa história", disse.

Cavalaria e Fortaleza estarão na mesma chave da competição e se enfrentarão na manhã de domingo, em partida que poderá ser decisiva para a classificação à fase eliminatória.

Como funciona a SuperFinal do Brasileirão de Flag Football?

A edição de 2026 integra o novo formato do Campeonato Brasileiro da modalidade, dividido em três níveis, Série A, Série B e Série C. A SuperFinal reúne as equipes da principal divisão, classificadas a partir do desempenho nos respectivos campeonatos regionais.

As 12 participantes foram distribuídas em dois grupos de seis equipes. Cada time disputará cinco partidas na primeira fase, enfrentando todos os adversários de sua chave. Ao todo, serão 30 confrontos classificatórios ao longo do fim de semana.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançarão às semifinais, que serão disputadas em cruzamento olímpico, onde o primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B terá pela frente o vice-líder do Grupo A.

Cavalaria 2 de Julho - Foto: Alice Freitas I LJEU

As semifinais acontecerão simultaneamente às 14h15 de domingo. A decisão do título está marcada para as 16h, no Campo 1 do Parque CERET, mesmo horário da disputa pelo terceiro lugar, programada para o Campo 2.

Segundo a presidente da CBFA, Cristiane Kajiwara, a competitividade apresentada durante os campeonatos regionais aumenta a expectativa para a definição do título nacional.

"As melhores equipes do Brasil se enfrentam em São Paulo neste fim de semana e estamos animados para saber quem leva o troféu. A fase regional teve jogos muito disputados e agora, com a maior visibilidade do flag, todos querem ainda mais o título, que também abre portas para o Bolsa Atleta. Tem muita coisa em jogo!", afirmou.

"Mais do que conhecer os campeões, queremos ver o nível que essas equipes vão apresentar e como essa competição pode contribuir para o crescimento da modalidade. Estamos vivendo um momento muito importante para o flag football brasileiro, e a SuperFinal Zurich faz parte dessa construção", completou.

Cavalaria 2 de Julho - Foto: Alice Freitas I LJEU

Flag Kings defende bicampeonato

Atual bicampeão brasileiro, o Flag Kings, do Rio de Janeiro, chega à SuperFinal em busca do terceiro título consecutivo. A equipe conquistou as edições de 2024 e 2025 e garantiu presença na decisão deste ano com o vice-campeonato do Sudeste.

O título regional ficou com o Locomotiva, de Belo Horizonte, que terminou a competição classificatória invicto. Vasco Almirantes, também do Rio de Janeiro, e Locomotives, de São Paulo, completam a representação da região.

O Sudeste terá o maior número de participantes em razão do regulamento da competição, que concede duas vagas adicionais às regiões dos finalistas da edição anterior. Como a decisão de 2025 foi disputada por equipes de São Paulo e do Rio de Janeiro, ambas as vagas ficaram com a região.

Flag Kings - Foto: Yan Barros / CBFA

Para Daniela Coutinho, presidente do Flag Kings, a condição de atual bicampeão aumenta a responsabilidade da equipe: "Disputar a SuperFinal é sempre um grande desafio e uma oportunidade de competir em alto nível contra as melhores equipes do país".

"Carregamos a responsabilidade de sermos bicampeões brasileiros, o que naturalmente aumenta nossas expectativas e nossa motivação. Estamos trabalhando muito para chegar preparados, defender essa história e buscar mais uma conquista para o Flag Kings", afirmou.

Entre os destaques individuais do Sudeste, Jake Schimenz, do Locomotiva, foi eleito o melhor jogador do campeonato regional, enquanto Oliveira recebeu o prêmio de melhor treinador. Pelo Flag Kings, Pedro Clemente conquistou o prêmio de melhor jogador de ataque, e Alexandre “Menorito” foi eleito o melhor da defesa.

Confira os grupos do Brasileirão de Flag Football 2026

Grupo A

Flag Kings (RJ)

Floripa Ghosts (SC)

Vasco Almirantes (RJ)

Manaus Cavaliers (AM)

Carlos Barbosa Ximangos (RS)

Locomotives (SP)

Grupo B

Locomotiva (MG)

Campo Grande Predadores (MS)

Amazon Black Hawks (AM)

Fortaleza Tritões (CE)

Cavalaria 2 de Julho (BA)

Sorriso Hornets (MT)

Cavalaria 2 de Julho - Foto: Alice Freitas I LJEU

Veja a programação dos jogos do Cavalaria 2 de Julho

Sábado, 14 de novembro

9h45 - Cavalaria 2 de Julho x Locomotiva - Campo 2

13h30 - Cavalaria 2 de Julho x Amazon Black Hawks - Campo 3

16h - Cavalaria 2 de Julho x Campo Grande Predadores - Campo 1

Domingo, 15 de novembro

8h - Fortaleza Tritões x Cavalaria 2 de Julho - Campo 3

10h30 - Cavalaria 2 de Julho x Sorriso Hornets - Campo 3

Fase eliminatória - domingo (15)