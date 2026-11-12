Em baixa, Vini Jr. volta a ser monitorado por clube da elite europeia

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O brasileiro Vinícius Júnior segue no radar do Arsenal, segundo informação divulgada pelo programa espanhol El Chiringuito nesta semana, justamente em um momento de baixa do atacante na temporada. “O Arsenal gosta de Vinicius”, afirmou Josep Pedrerol, apresentador do programa.

🤯 "Al ARSENAL le GUSTA VINICIUS". 👀 "El club inglés tiene un problema con el tope salarial, y tendría que vender jugadores". 💥 ¡Mucho ojo a @jpedrerol en #ChiringuitoVinicius! https://t.co/ElVU8Zu55O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 11, 2026

O jogador esteve perto de se transferir ao clube inglês nesta temporada, mas o negócio não avançou e ele renovou com o Real Madrid até 2032.

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Uma possível negociação entre o Vini Jr. e o Arsenal esbarra no teto salarial dos Gunners, que precisaria negociar atletas para abrir espaço na folha de pagamento. Mikel Merino e Zubimendi aparecem entre os nomes cotados para deixar a equipe.

O jogador faz uma temporada ruim até o momento e, por isso, perdeu espaço relativo no Real Madrid. Em 12 jogos disputados, soma apenas um gol e três assistências.