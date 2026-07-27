Arsenal prepara maior salário da história do clube para seduzir Vini Jr.

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O Arsenal prepara a maior oferta salarial da história do clube inglês para atrair Vinícius Júnior, que ainda não renovou o contrato com o Real Madrid.

Segundo informações do jornal inglês The Telegraph, a ideia é convencer o craque a deixar a equipe espanhola.

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Para convencer o atacante a trocar o Real Madrid pelo Arsenal, os Gunners estão dispostos a superar o salário do brasileiro na Espanha.

O camisa sete recebe cerca de 400 mil libras (R$ 2,7 milhões) por semana no clube merengue.

Vini tem contrato com os espanhóis até junho de 2027, mas, até o momento, não firmou acordo para estender o vínculo.

O jornal inglês destacou que o jogador procura um salário compatível com o protagonismo na equipe, especialmente após a chegada de Kylian Mbappé.

Apesar do interesse, o Arsenal ainda não enviou nenhuma oferta oficial para o Real Madrid.

Contrato atual

Vini Jr. assinou seu atual contrato em 2022, com anúncio em 2023, e recebe cerca de €18 milhões por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões anuais, após impostos.

A multa rescisória é de €1 bilhão (algo em torno de R$ 6,21 bilhões). O brasileiro está desde 2018 no clube espanhol.

Na última temporada Vini Jr. fez 22 gols pelo Real Madrid. O atacante foi um dos principais nomes da seleção brasileira na Copa do Mundo e marcou quatro gols em cinco jogos no torneio.