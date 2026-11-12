Taça da Copa chega ao Brasil e reúne diferentes gerações da Seleção

A pouco mais de sete meses da abertura da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil, casa do torneio, recebeu um dos principais símbolos da competição. A taça do Mundial foi apresentada nesta quinta-feira, 12, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, e foi recebida à altura.

Na cerimônia da taça, estavam presentes diferentes gerações da Seleção Brasileira e representantes da Fifa, em um encontro que celebrou a trajetória do futebol feminino no país e marcou mais uma etapa da preparação para a primeira edição do torneio realizada em território sul-americano.

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Diretamente de Zurique, na Suíça, onde permanece guardado na sede da Fifa, o troféu chegou ao Brasil para uma série de compromissos comerciais. Após a passagem pelo Rio de Janeiro, a taça retornará à Europa e só voltará ao país em 2027, quando será entregue à seleção campeã da décima edição da Copa do Mundo Feminina.

O presidente da CBF, Samir Xaud, participou da cerimônia por meio de um vídeo enviado de Singapura, onde acompanha a Seleção Brasileira masculina durante os amistosos da Data Fifa de novembro.

Em sua mensagem, o dirigente agradeceu à Fifa pela parceria na organização do Mundial e manifestou o desejo de ver o troféu permanecer no país após a competição.

"Obrigado Infantino (presidente da Fifa) e Sarai Bareman (diretora de futebol feminino) pela parceria. É uma honra receber a taça da Copa na nossa casa. Mas saibam que vamos fazer o possível e o impossível para que ela não saia daqui", brincou.

O Brasil buscará, diante de sua torcida, o primeiro título mundial da história da Seleção Feminina. O melhor resultado do país na competição foi conquistado em 2007, quando a equipe terminou com o vice-campeonato.

Encontro de gerações do futebol feminino brasileiro

A apresentação do troféu também foi uma oportunidade de homenagear mulheres que contribuíram para a construção da modalidade no Brasil e aproximá-las das atletas que representam uma nova geração do futebol feminino.

Entre as convidadas estava Pretinha, uma das pioneiras da Seleção Brasileira. A ex-atacante participou da primeira edição da Copa do Mundo Feminina, em 1991, na China, disputou outros três Mundiais e integrou o elenco que alcançou a final da competição em 2007.

Ao compartilhar suas experiências durante a cerimônia, Pretinha destacou o orgulho de ter contribuído para o desenvolvimento da modalidade e a satisfação de acompanhar as conquistas das gerações seguintes.

Evento da taça no Brasil - Foto: Reprodução I X

"Minha felicidade é ter contribuído com a modalidade. Hoje, quando olho para trás tenho a certeza de que tudo valeu a pena. Vendo o desenvolvimento e a visibilidade que o futebol tem hoje, só podemos olhar com orgulho", disse.

"A gente facilitou para elas (as mais jovens). Tínhamos muita paixão pelo que fazíamos e toda resistência em meio às dificuldades", afirmou.

Outra representante da campanha histórica de 2007 presente no evento foi Aline Pellegrino. Ex-capitã da Seleção Brasileira, ela ocupa atualmente funções na gestão do futebol feminino, como gerente da CBF e diretora-executiva de legado da Copa do Mundo Feminina de 2027 na Fifa.

Enquanto Pretinha e Aline representaram uma geração que ajudou a consolidar o futebol feminino brasileiro no cenário internacional, Nicolly e Letícia Pinho simbolizaram o futuro da modalidade.

As duas jogadoras do Flamengo defenderam a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina Sub-17, disputada no último mês, e participaram da cerimônia ao lado das ex-atletas.

Troféu da Copa tem granito brasileiro em sua composição

Além de representar a principal conquista do futebol feminino mundial, a taça apresentada nesta quinta-feira carrega uma ligação especial com o Brasil.

Com 47 centímetros de altura, 13 centímetros de largura e peso de 4,6 quilos, o troféu é produzido em bronze banhado a ouro e alumínio polido. Sua estrutura foi criada em 1998 e utilizada pela primeira vez na Copa do Mundo de 1999, terceira edição da competição.

Em 2012, a peça passou por uma reformulação e recebeu uma base mais cônica, destinada a transmitir uma sensação de movimento ascendente. O desenho faz referência ao crescimento e à evolução do futebol feminino ao longo dos anos.

Taça da Copa do Mundo Feminina - Foto: CBF

Um dos elementos mais particulares da taça está justamente em sua base, produzida com granito verde candeias, uma pedra brasileira extraída em Minas Gerais. Dessa forma, mesmo antes de o país ser escolhido como sede do Mundial de 2027, o Brasil já estava representado na própria estrutura do troféu.

A peça que esteve na sede da CBF será novamente apresentada no país durante a competição do próximo ano, quando as 32 seleções participantes disputarão a oportunidade de levantá-la.

Organização destaca legado econômico e social da Copa

Para além da disputa esportiva, representantes da organização do Mundial aproveitaram a cerimônia para destacar os impactos que a realização da Copa do Mundo Feminina poderá provocar no Brasil.

Gal Barradas, diretora-executiva de receitas, marketing e inteligência de negócios da competição, ressaltou que o evento representa uma oportunidade de transformação para diferentes setores da sociedade, com reflexos na economia, na cultura e na representatividade feminina.

"A Copa do Mundo não é só entretenimento e esporte, faz parte de um grande movimento pautado por esse que será o maior evento esportivo da modalidade feminina no mundo", opinou.

"É um movimento de representatividade, cultura e também economia, uma grande oportunidade de consumo para marcas e comerciantes. Todos têm muito interesse no legado que essa Copa pode deixar nesse país. Isso não pode parar", declarou.

Evento da taça no Brasil - Foto: Reprodução I X

A expectativa dos organizadores é de que o impacto do Mundial ultrapasse o período de realização das partidas, contribuindo para a continuidade do desenvolvimento da modalidade e para a ampliação das oportunidades relacionadas ao futebol feminino.

Coordenadora de seleções femininas da CBF, Cris Gambaré também destacou o trabalho desenvolvido pela entidade para receber as delegações internacionais e proporcionar condições adequadas para a realização da competição.

"É muito empenho, dedicação e trabalho para dar o melhor para todas essas mulheres. O que queremos é acolher todas as seleções e fazer um espetáculo no nosso país. Que essa taça se sinta à vontade e permaneça aqui a partir de 2027. Esse é um trabalho intenso de todas as áreas da CBF para que isso aconteça", afirmou.

Copa do Mundo Feminina terá jogos em oito cidades brasileiras

A Copa do Mundo Feminina de 2027 acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho e será a primeira edição da competição realizada na América do Sul.

O Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá tanto a partida de abertura quanto a grande final. O estádio também será palco da estreia da Seleção Brasileira, que ocupará a posição A1 na fase de grupos por ser a anfitriã do torneio.

Ao todo, oito cidades brasileiras foram escolhidas para receber partidas da competição. Salvador será uma das sedes do Mundial, com jogos na Arena Fonte Nova.

Além da capital baiana e do Rio de Janeiro, receberão confrontos Belo Horizonte, no Mineirão, Brasília, no Mané Garrincha, Fortaleza, na Arena Castelão, Porto Alegre, no Beira-Rio, Recife, na Arena de Pernambuco, e São Paulo, na Neo Química Arena.

A competição reunirá 32 seleções. Até o momento, 18 países já asseguraram participação no torneio, incluindo o Brasil, classificado automaticamente por ser o anfitrião.

As 14 vagas restantes serão preenchidas por quatro representantes da Concacaf, sete da Uefa e três seleções provenientes da repescagem mundial.

Sorteio dos grupos acontece em dezembro no Rio de Janeiro

Outro momento importante da preparação para o Mundial acontecerá em 11 de dezembro, quando a Fifa realizará o sorteio da fase de grupos da competição.

A cerimônia está marcada para as 13h30, pelo horário de Brasília, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, e definirá os primeiros adversários da Seleção Brasileira no torneio.

As regras do sorteio foram divulgadas pela Fifa na última quarta-feira, 11. As 32 seleções serão distribuídas em quatro potes de oito equipes, definidos de acordo com a atualização do Ranking Mundial Feminino da entidade, prevista para 7 de dezembro.

O Brasil integrará o Pote 1, ao lado das outras sete cabeças de chave, e terá posição previamente determinada no Grupo A.

A definição dos adversários permitirá à comissão técnica comandada por Arthur Elias avançar no planejamento específico para a competição. Atualmente, o treinador acompanha cerca de 60 jogadoras e já trabalha na consolidação do elenco que representará o país em 2027.

Antes disso, a Seleção encerrará o calendário internacional de 2026 com dois amistosos contra o Japão, marcados para 29 de novembro e 5 de dezembro.

Enquanto a equipe intensifica a preparação dentro de campo, a apresentação da taça no Rio de Janeiro reforça a dimensão histórica do desafio que o Brasil terá pela frente. Pela primeira vez, a Seleção Feminina disputará uma Copa do Mundo em casa, com a possibilidade de transformar décadas de luta e evolução da modalidade na conquista inédita do título mundial.