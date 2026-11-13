Primeiro mega estádio da Copa do Mundo de 2034 é finalizado; veja foto

A oito anos de sediar a Copa do Mundo de 2034, a Arábia Saudita concluiu as obras do primeiro estádio construído para receber a competição. Localizado na cidade de Al-Khobar, o Aramco Stadium tem capacidade para 47 mil torcedores e inauguração oficial prevista ainda para 2026.

A arena, que começou a ser construída em julho de 2024, faz parte do projeto saudita para receber o Mundial com 48 seleções e será a nova casa do Al-Qadsiah.

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Com arquitetura inspirada na tradição marítima da região e sistemas tecnológicos desenvolvidos para enfrentar as temperaturas extremas do país, o estádio representa um dos primeiros avanços na preparação da infraestrutura para o torneio.

Antes mesmo da inauguração oficial, o gramado já recebeu sua primeira atividade esportiva. A equipe feminina principal do Al-Qadsiah realizou um treinamento nas instalações da nova arena, antecipando a utilização do espaço que será a casa do clube nos próximos anos.

Além das partidas de futebol, o complexo foi projetado para receber eventos internacionais, atividades comunitárias e programações culturais.

Arquitetura inspirada no mar e tecnologia contra o calor

Um dos principais destaques do Aramco Stadium é seu projeto arquitetônico, que busca estabelecer uma conexão com a identidade de Al-Khobar, cidade localizada na costa do Golfo Pérsico.

A estrutura do estádio apresenta um formato espiral, inspirado nos redemoinhos costeiros da região. O desenho faz referência à herança marítima da cidade e confere à construção uma identidade visual própria entre as arenas previstas para a Copa do Mundo de 2034.

Além da arquitetura, o projeto incorpora tecnologias voltadas à adaptação do espaço às condições climáticas da Arábia Saudita.

O estádio conta com sistemas de ventilação e tecnologia de vácuo, associados ao controle climático automatizado. Os recursos foram desenvolvidos para preservar as condições do gramado e proporcionar maior conforto aos jogadores e torcedores diante das temperaturas elevadas.

O controle climático é um dos aspectos considerados na construção da infraestrutura esportiva saudita, especialmente em razão dos desafios impostos pelo calor extremo característico do país.

Aramco Stadium - Foto: Divulgação

Aramco Stadium será a nova casa do Al-Qadsiah

Ainda que tenha sido construído como parte da preparação para a Copa do Mundo, o Aramco Stadium começará a ser utilizado muito antes do torneio. A arena será a casa oficial do Al-Qadsiah Football Club, que passará a contar com uma estrutura para receber 47 mil torcedores em seus compromissos.

A equipe feminina do clube foi responsável por inaugurar as atividades no gramado, com um treinamento realizado antes da abertura oficial dos portões. O estádio também deverá receber partidas internacionais e eventos de diferentes segmentos, ampliando sua utilização para além do calendário esportivo.

A proposta é que o complexo se consolide como um espaço de referência para Al-Khobar e permaneça em funcionamento após a realização do Mundial.

Aramco Stadium - Foto: Divulgação

Arábia Saudita planeja receber Copa com 48 seleções

Escolhida pela Fifa como sede da Copa do Mundo de 2034, a Arábia Saudita foi a única candidata a receber a competição. O projeto apresentado pelo país previa a utilização de 14 estádios para abrigar os confrontos entre as 48 seleções participantes.

Apesar das mudanças realizadas em alguns dos projetos inicialmente anunciados, o governo saudita mantém a intenção de sediar todas as partidas do torneio em seu próprio território.

A realização do Mundial marcará o retorno da principal competição de seleções do futebol masculino ao Oriente Médio, 12 anos depois da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar.

Com a conclusão do Aramco Stadium, a Arábia Saudita passa a contar com a primeira arena finalizada para o torneio de 2034. A inauguração, prevista para os próximos meses, permitirá que o estádio entre em funcionamento com oito anos de antecedência em relação ao Mundial.