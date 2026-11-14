Arena de R$ 6 bilhões avança para substituir estádio de 60 anos

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A Sérvia está construindo um novo Estádio Nacional em Belgrado, em um projeto estimado em aproximadamente R$ 6 bilhões. A arena terá capacidade para mais de 52 mil torcedores e será a nova casa da seleção sérvia de futebol, substituindo o Estádio Rajko Mitić, que existe desde 1963.

O empreendimento fica no município de Surčin, nos arredores da capital sérvia, e tem a participação da empresa chinesa Power Construction Corporation of China (PowerChina), responsável pela execução da obra. O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo escritório espanhol Fenwick Iribarren.

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Um dos principais diferenciais da construção é o conceito de estádio-jardim. A estrutura terá terraços verdes suspensos ao redor da arena, formando anéis de vegetação que darão ao espaço uma aparência diferente dos estádios tradicionais.

Arena terá capacidade para 52 mil pessoas

O novo estádio foi projetado para receber 52 mil espectadores e atender aos padrões exigidos pela Fifa e pela Uefa para competições internacionais. A estrutura também poderá receber eventos além do futebol.

O projeto prevê aproximadamente 12,6 mil toneladas de aço e quatro anéis de jardins suspensos, sustentados por uma estrutura metálica. A ideia é integrar áreas verdes e espaços de circulação à arquitetura da arena.

A construção começou oficialmente em maio de 2024, após mais de uma década de discussões sobre a necessidade de um novo estádio nacional. O investimento é financiado pelo governo sérvio e está estimado em cerca de 1 bilhão de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 6 bilhões.

Obra enfrenta questionamentos sobre prazo

O cronograma inicial previa a conclusão do estádio até o fim de 2026. Entretanto, informações publicadas pela imprensa sérvia em novembro apontaram atrasos e uma possível desaceleração dos trabalhos.

Segundo o portal Vreme, o projeto enfrenta dificuldades na execução e pode ter a entrega adiada para 2028. A publicação também apontou divergências entre o andamento das obras e os prazos anunciados por autoridades do país.

A nova arena integra um conjunto de investimentos em infraestrutura na região de Surčin, que também recebe instalações para a Expo 2027, exposição internacional que será realizada em Belgrado.