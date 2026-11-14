Bahia supera gigantes do brasileirão e alcança top 3 em ranking do G5

O Esporte Clube Bahia aparece entre os três clubes que mais frequentaram o G-5 do Campeonato Brasileiro nas últimas 100 rodadas da competição. Com 47 aparições entre os cinco primeiros colocados, o Esquadrão de Aço ocupa a terceira posição de um levantamento divulgado pelo Sofascore Brasil, ficando atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.

O desempenho coloca o Tricolor à frente de equipes tradicionais do futebol nacional, como Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e São Paulo. O levantamento considera a quantidade de rodadas em que cada clube esteve entre os cinco primeiros da tabela, independentemente da classificação final nas respectivas temporadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na liderança do ranking está o Palmeiras, com presença no G-5 em 97 das últimas 100 rodadas. O Flamengo aparece logo depois, com 95. A diferença para os demais integrantes da lista é expressiva, mas o Bahia se destaca como o terceiro colocado, com 47 rodadas.

Bahia supera Cruzeiro e outros clubes

Logo atrás do Esquadrão está o Cruzeiro, que registrou 46 rodadas entre os cinco primeiros colocados. A diferença entre os dois clubes é de apenas uma rodada.

O Fluminense aparece na quinta posição, com 41 presenças no G-5, seguido pelo Botafogo, com 37. São Paulo, Mirassol, Fortaleza e Athletico-PR completam os dez primeiros colocados do levantamento.

Confira o ranking dos clubes com mais rodadas no G-5 do Brasileirão:

Palmeiras – 97 rodadas Flamengo – 95 rodadas Bahia – 47 rodadas Cruzeiro – 46 rodadas Fluminense – 41 rodadas Botafogo – 37 rodadas São Paulo – 26 rodadas Mirassol – 24 rodadas Fortaleza – 23 rodadas Athletico-PR – 22 rodadas

Regularidade do Bahia no Brasileirão



A presença do Bahia entre os três primeiros do ranking reforça a regularidade construída pelo clube nas últimas temporadas. Em outro recorte do levantamento, que considera a permanência entre os oito primeiros colocados, o Tricolor apareceu no G-8 em 103 das 110 rodadas disputadas desde 2024, aproximadamente 94% do período analisado.

O clube também acumulou 67 rodadas consecutivas entre os oito melhores, sequência iniciada na sexta rodada do Brasileirão de 2025 e mantida até a 34ª rodada de 2026.

Além disso, o Bahia terminou as duas últimas edições completas do Campeonato Brasileiro entre os oito primeiros colocados. Em 2024, ficou na oitava posição, com 53 pontos. Já em 2025, terminou em sétimo lugar, com 60 pontos, garantindo uma vaga na fase preliminar da Libertadores.