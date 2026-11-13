Luciano Juba entra na mira de clube turco e pode deixar Bahia em 2027

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O Esporte Clube Bahia pode perder um dos pilares da equipe na próxima temporada, isso porque o lateral-esquerdo Luciano Juba despertou o interesse do Fenerbahçe, da Turquia, segundo informação divulgada pelo perfil TransferFeed, especializado no mercado de transferências.

O clube turco observa o jogador do Bahia como uma possível alternativa para o caso de perder Archie Brown, alvo de equipes da Premier League. O planejamento do Fenerbahçe é avançar por Luciano Juba caso receba uma proposta oficial pelo lateral inglês.

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Até o momento, a movimentação sobre Juba é apenas de monitoramento, sem confirmação de proposta oficial.

Possível venda envolveria valores astronômicos

Segundo estimativa do Transfermarkt, Luciano Juba é o lateral mais caro do futebol brasileiro, com um valor de mercado estimado em 16 milhões de euros, o equivalente a R$ 99 milhões na cotação atual.

Caso seja vendido por um valor igual ou superior ao seu valor de mercado, o lateral-esquerdo de 27 anos pode se tornar a segunda maior venda da história do Bahia, superando a transferência de Biel ao Sporting, em 2025, por um valor de aproximadamente R$ 48 milhões.

Na projeção de uma venda condizente com o valor de mercado apontado pelo Transfermarkt, a transferência de Luciano Juba ficaria atrás apenas da saída de Luciano Rodríguez, que deixou o clube em 2025 por 22 milhões de euros, o equivalente a R$ 137,1 milhões na cotação atual.

Juba tem contrato com o Esquadrão de Aço até dezembro de 2029, o que representa uma segurança contratual para o clube baiano em uma eventual negociação e pode ajudar o clube a elevar o valor necessário para ceder o jogador.