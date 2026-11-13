Vitória não venceu nas quatro rodadas finais em três rebaixamentos; relembre

Siga o A TARDE no Google

Novamente na briga contra o rebaixamento no Brasileirão, o Esporte Clube Vitória mira a quarta participação consecutiva na Série A. Para emplacar seu recorde de aparições seguidas nos pontos corridos, o Leão da Barra precisará espantar um velho fantasma.

Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser disputado com 20 clubes, o Vitória caiu para a Série B três vezes (2010, 2014 e 2018). Em todas elas, a equipe baiana passou as últimas quatro rodadas sem vencer.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em duas das três temporadas que culminaram na queda, o Rubro-Negro estava fora da zona de rebaixamento e só teve o descenso confirmado no último jogo. A exceção foi em 2018, quando já estava com situação definida na 37ª rodada.

Neste ano de 2026, embora não esteja nas quatro últimas posições, o Vitória novamente se vê na beira do Z-4 no mesmo recorte da competição. Para não repetir o desempenho de outrora, o alerta já está ligado: os quatro compromissos finais serão decisivos.

Vitória na Série A de 2010

Tinha 38 pontos na 34ª rodada e estava em 14º — 2 pontos acima do Z-4

Guarani 1x1 Vitória - 35ª rodada;

Vitória 1x1 Corinthians - 36ª rodada;

Internacional 1x1 Vitória - 37ª rodada;

Vitória 0x0 Atlético-GO - 38ª rodada;

Colocação e pontuação final: 17º e 42 pontos (Rebaixado).

Vitória na Série A de 2014

Tinha 37 pontos na 34ª rodada e estava em 15º — 1 ponto acima do Z-4

Vitória 1x1 Coritiba - 35ª rodada;

Figueirense 2x0 Vitória - 36ª rodada;

Flamengo 4x0 Vitória - 37ª rodada;

Vitória 0x1 Santos - 38ª rodada;

Colocação e pontuação final: 17º e 38 pontos (Rebaixado).

Vitória na Série A de 2018

Tinha 36 pontos na 34ª rodada e estava em 18º — 2 pontos para sair do Z-4

Vitória 1x2 Athletico - 35ª rodada;

Cruzeiro 3x0 Vitória - 36ª rodada;

Vitória 0x0 Grêmio - 37ª rodada;

Palmeiras 3x2 Vitória - 38ª rodada;

Colocação e pontuação final: 19º e 37 pontos (Rebaixado).

1 de 3 Volante Uelliton lamenta o rebaixamento do Vitória após empate diante do Atlético-GO | Foto: Reprodução | UOL

2 de 3 Vitória perdeu para o Santos e acabou rebaixado no Brasileirão de 2014 | Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

3 de 3 Empate sem gols com o Grêmio inicialmente não havia rebaixado o Vitória, mas os demais resultados da 37ª rodada confiraram a queda antecipada | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Campanha de 2025 teve arrancada no final

Encerrar o Campeonato Brasileiro em alta costuma salvar muitos times, com o Vitória sendo um bom exemplo para si próprio. Na edição de 2025 do torneio, o Rubro-Negro perdeu apenas um dos últimos sete jogos e escapou.

Considerando o mesmo recorte das quatro rodadas finais, o Vitória venceu três e perdeu apenas uma daquelas partidas. No duelo decisivo, contra o São Paulo, a equipe então comandada por Jair Ventura venceu por 1 a 0 e garantiu a permanência na Série A.

Vitória na Série A de 2025

Tinha 36 pontos na 34ª rodada e estava em 17º — 1 ponto para sair do Z-4

Sport 1x3 Vitória - 35ª rodada;

Vitória 2x0 Mirassol - 36ª rodada;

RB Bragantino 4x0 Vitória - 37ª rodada;

Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada;

Colocação e pontuação final: 15º e 45 pontos (Permaneceu na Série A).