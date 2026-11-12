Vitória fará treino aberto e distribuição de brindes para torcida

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O Esporte Clube Vitória fará um treino aberto na manhã do próximo sábado, 14. A partir das 9h, os portões do CT Manoel Pontes Tanajura estarão abertos para a presença dos rubro-negros interessados em comparecem.

A abertura do treino foi solicitada pela Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), com intuito de apoiar o elenco na reta final do Brasileirão. O portal A TARDE consultou o Vitória, que confirmou a atividade com presença da torcida.

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Além de assistirem ao treino, os torcedores presentes receberão brindes do clube. As crianças ainda poderão ter acesso ao campo para interagir e tirar fotos com os atletas após o fim das atividades.

Vitória promoveu treino aberto em 2025

Com o treino aberto deste sábado, o Vitória repete a estratégia utilizada para a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Antes de enfrentar o São Paulo, o Rubro-Negro liberou a presença dos torcedores em um atividade no CT.

À época, o time baiano também brigava contra o rebaixamento e conseguiu escapar ao vencer o São Paulo por 1 a 0.

Próximo jogo do Vitória

O Vitória recebe o Bragantino às 19h30 do próximo dia 19, uma quinta-feira, no Barradão. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai marcar a estreia do treinador Rafael Lacerda.