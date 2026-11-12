Ex-diretor do Vitória assume responsabilidade após fracasso em acesso

Fora da disputa pelo acesso à Série A, o Sport já se prepara para mudanças no departamento de futebol em 2027. O executivo de futebol Ítalo Rodrigues, que teve passagem importante no Esporte Clube Vitória, confirmou que deixará o clube pernambucano em dezembro, quando termina seu contrato, e assumiu a responsabilidade pelo desempenho da equipe na Série B.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 11, no Recife, Ítalo Rodrigues reconheceu erros na condução do futebol, comentou as dificuldades da temporada e evitou individualizar decisões da diretoria.

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Dirigente assume responsabilidade e reconhece erros

Ítalo iniciou seu pronunciamento destacando que não compareceu à coletiva para se despedir, mas para assumir a responsabilidade pelo desempenho esportivo do Sport.

“Venho aqui não para me despedir, mas para assumir a responsabilidade. Quem senta na cadeira de diretor executivo tem que ter consciência da função. (…) Não vou falar em outra coisa a não ser: a responsabilidade no comando do futebol é minha. Mesmo a decisão não sendo apenas minha, existia diretoria, presidência, as partes envolvidas. Se eu não consegui influenciar decisões melhores, a responsabilidade foi minha”, declarou.

O executivo também reconheceu a frustração por não alcançar o principal objetivo da temporada e afirmou que os resultados impediram o reconhecimento de avanços administrativos.

“É óbvio que fica a tristeza de não ter conquistado o principal objetivo. Teria vários pontos positivos de gestão e processo, mas, diante do nosso insucesso, não vale a pena pontuar algo de forma prática. Ninguém quer ouvir”, admitiu.

Quatro técnicos e reformulação do elenco

O Sport teve quatro treinadores em 2026: Roger Silva, Márcio Goiano, Gilmar Dal Pozzo e Mariano Soso. Ítalo reconheceu que a sequência de mudanças não fazia parte do planejamento e evitou avaliar individualmente as escolhas.

“Ninguém inicia o ano planejando quatro trocas de treinadores. Cabe a interpretação de cada um e a opinião se demorou para trocar Roger Silva, se trazer Gilmar Dal Pozzo foi erro, se foi erro efetivar Márcio Goiano. Não vou ficar individualizando”, destacou.

Além das mudanças no comando, o clube precisou contratar aproximadamente 30 jogadores para reformular o elenco. Ítalo também citou limitações financeiras e dificuldades nas negociações com atletas e empresários. A saída do atacante Iury Castilho, por exemplo, exigiu uma reposição não prevista inicialmente.

O executivo relembrou sua passagem pelo Vitória, em 2023, quando participou da montagem do elenco campeão da Série B. “Quando fui campeão em 2023, no Vitória, tiveram muitos erros e arrependimentos também”, afirmou.

Saída confirmada para dezembro

Com contrato até o fim do ano, Ítalo descartou a permanência no Sport em 2027. “Meu ciclo vai terminar quando meu contrato terminar no fim do ano”, afirmou.

O dirigente continuará trabalhando até dezembro e se colocou à disposição para auxiliar na transição administrativa. O clube realizará eleições presidenciais em 12 de dezembro.

Ítalo Rodrigues nos tempos de Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Passagem pelo Vitória

Ítalo Rodrigues chegou ao Vitória em março de 2023 e permaneceu até julho de 2024. Durante o período, participou das conquistas da Série B de 2023, que garantiu o acesso à elite nacional, e do Campeonato Baiano de 2024.

Antes de assumir o Sport, em dezembro de 2025, o executivo também trabalhou no Criciúma.