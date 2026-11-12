Irmãos ex-Vitória protagonizam confusão com lenda da Seleção; assista

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Ex-atletas que passaram pelo Esporte Clube Vitória, os irmãos Alecsandro e Richarlyson se envolveram em uma confusão na Liga Showbol, modalidade que mistura futebol de campo, futsal e futebol indoor, jogado em quadras de gramado sintético.

O evento reúne personalidades do esporte brasileiro, como o ex-jogador de futsal Rodrigo Hardy, conhecido como 'Capita'. O ex-fixo, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2012, se irritou com uma falta cometida com Richarlyson e foi pra cima do ex-meia do Vitória.

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Richarlyson levantou o pé e acabou atingindo Rodrigo, que pediu uma revisão do VAR na jogada. "Pede o VAR que vai ser expulso, chutou minha cara". Quando foi reclamar da intensidade da entrada, Capita acabou sendo repreendido por Alecsandro.

Apesar da reclamação de Capita, o árbitro Marcelo de Lima Henrique, recém aposentado do futebol de campo e que apitou o jogo desta quarta-feira, 11, mostrou apenas cartão amarelo depois de rever a falta.

Irmão defende irmão

Irmão mais velho do comentarista, Alecsandro tomou as dores do parente e bateu boca com Rodrigo Capita. O ex-atacante revelado no Vitória também precisou ser contido por outros jogadores, antes da confusão ser dissipada.

Alecsandro e Richarlyson levam a melhor

O time Rede Ronaldo, de Alecsandro e Richarlyson, acabou levando a melhor sobre o Time Capita, do ex-fixo Rodrigo, vencendo o confronto pelo placar apertado de 7 a 6.

Capita e Richarlyson trabalham no Grupo Globo

Curiosamente, Richarlyson e Rodrigo Capita trabalham como comentaristas no Grupo Globo. O primeiro participa de transmissões e programas do SporTV e Premiere, enquanto o outro integra a equipe da GE TV.

Além deles, Alecgol também foi comentarista do Premiere.