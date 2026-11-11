Ex-Vitória faz história e marca três gols de falta no mesmo jogo

Siga o A TARDE no Google

Ex-jogador de futebol com passagem no Esporte Clube Vitória, Frederico Xavier, de 40 anos, conhecido no mundo da bola como Fred, não perdeu a boa pontaria após pendurar as chuteiras. Mesmo aposentado, o ex-zagueiro se destacou em uma partida amadora.

Embora fosse zagueiro, Fred ficou marcado na carreira por bater faltas com qualidade. Durante a goleada de 4 a 0 do Gaúcho de Teutônia sobre o Poço das Antas, o ex-Vitória simplesmente marcou três gols em cobranças diretas.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Primeira vez que faço três gols de falta. Fico muito feliz, mostrou que ainda temos noção da batida na bola e fui abençoado com os três gols", afirmou Fred em entrevista ao Grupo Popular, que transmitiu a partida.

O duelo foi válido pela ida das quartas de final do campeonato da Associação das Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), no Rio Grande do Sul. A goleada deixou o Gaúcho muito próximo da vaga nas semifinais, já que poderá até perder por três gols de diferença na volta.

Assista o hat-trick de Fred

Fred pelo Vitória e passagens por outros clubes

Contratado por empréstimo junto ao Grêmio, Fred defendeu o Vitória em 2017 e conquistou o Campeonato Baiano em cima do rival Bahia. Foram 29 jogos ao longo da temporada, com três gols marcados.

Além do título estadual, Fred fez parte do elenco rubro-negro que chegou nas semifinais da Copa do Nordeste e escapou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, terminando na 16ª posição.

Durante a carreira, também defendeu equipes como Standard Liège, FCV Dender, Novo Hamburgo, Internacional, Grêmio, Goiás, Juventude, Figueirense, Caxias, Avaí, Boavista, São Caetano, Botafogo-PB e Avenida.

1 de 3 Fred, ex-zagueiro do Vitória | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

2 de 3 Fred e Alan Costa durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

3 de 3 Fred durante entrevista pelo Vitória | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória



Fred volta ao Vitória para jogar futevôlei

Desde 2023, Fred defende a equipe principal de futevôlei do Vitória, que atua na Liga Nacional. O atleta, que joga pelo lado esquerdo, acumula sete triunfos e 13 derrotas, de acordo com o aplicativo Areia Score.

