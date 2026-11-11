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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Ex-Vitória faz história e marca três gols de falta no mesmo jogo

Atleta já defendeu o Leão da Barra em duas modalidades diferentes

João Grassi
Por
Fred, ex-zagueiro do Vitória
Fred, ex-zagueiro do Vitória - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Ex-jogador de futebol com passagem no Esporte Clube Vitória, Frederico Xavier, de 40 anos, conhecido no mundo da bola como Fred, não perdeu a boa pontaria após pendurar as chuteiras. Mesmo aposentado, o ex-zagueiro se destacou em uma partida amadora.

Embora fosse zagueiro, Fred ficou marcado na carreira por bater faltas com qualidade. Durante a goleada de 4 a 0 do Gaúcho de Teutônia sobre o Poço das Antas, o ex-Vitória simplesmente marcou três gols em cobranças diretas.

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"Primeira vez que faço três gols de falta. Fico muito feliz, mostrou que ainda temos noção da batida na bola e fui abençoado com os três gols", afirmou Fred em entrevista ao Grupo Popular, que transmitiu a partida.

O duelo foi válido pela ida das quartas de final do campeonato da Associação das Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), no Rio Grande do Sul. A goleada deixou o Gaúcho muito próximo da vaga nas semifinais, já que poderá até perder por três gols de diferença na volta.

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Assista o hat-trick de Fred

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Fred pelo Vitória e passagens por outros clubes

Contratado por empréstimo junto ao Grêmio, Fred defendeu o Vitória em 2017 e conquistou o Campeonato Baiano em cima do rival Bahia. Foram 29 jogos ao longo da temporada, com três gols marcados.

Além do título estadual, Fred fez parte do elenco rubro-negro que chegou nas semifinais da Copa do Nordeste e escapou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, terminando na 16ª posição.

Durante a carreira, também defendeu equipes como Standard Liège, FCV Dender, Novo Hamburgo, Internacional, Grêmio, Goiás, Juventude, Figueirense, Caxias, Avaí, Boavista, São Caetano, Botafogo-PB e Avenida.

  • 1 de 3 Fred, ex-zagueiro do Vitória
    Fred, ex-zagueiro do Vitória |
  • 2 de 3 Fred e Alan Costa durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura
    Fred e Alan Costa durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura |
  • 3 de 3 Fred durante entrevista pelo Vitória
    Fred durante entrevista pelo Vitória |


Fred volta ao Vitória para jogar futevôlei

Desde 2023, Fred defende a equipe principal de futevôlei do Vitória, que atua na Liga Nacional. O atleta, que joga pelo lado esquerdo, acumula sete triunfos e 13 derrotas, de acordo com o aplicativo Areia Score.

Fred pela equipe de futevôlei do Vitória
Fred pela equipe de futevôlei do Vitória - Foto: Divulgação | Liga Nacional de Futevôlei
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