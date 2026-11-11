Ex-Vitória diz que gigante da Série A entregou para rival não ser campeão

Dezessete anos depois de perder o título do Campeonato Brasileiro de 2009 para o Flamengo, o ex-atacante do Vitória Alecsandro voltou a levantar suspeitas sobre a atuação do Grêmio na última rodada daquela edição.

Em entrevista ao programa Um Assado Para, apresentado pelo jornalista Duda Garbi, o ex-jogador do Internacional afirmou acreditar que o rival colorado facilitou a vitória do Flamengo por 2 a 1, resultado que garantiu a conquista nacional à equipe carioca.

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Na ocasião, o Internacional chegou à rodada decisiva com chances de ser campeão. Para conquistar o título, precisava derrotar o Santo André, no Beira-Rio, e torcer para que o Flamengo não vencesse o Grêmio, no Maracanã.

O Colorado cumpriu sua parte, goleando o adversário por 4 a 1, mas viu os cariocas conquistarem uma vitória de virada e terminarem o campeonato com 67 pontos, dois a mais que a equipe gaúcha.

Para Alecsandro, que defendia o Inter naquela temporada, a derrota gremista não aconteceu por acaso. O ex-centroavante afirmou que conversou posteriormente com pessoas que integravam o clube rival em 2009 e que essas conversas reforçaram sua convicção sobre o episódio.

"Fui vice no Inter naquele jogo que o Grêmio entregou. Lógico que entregou. Já estava ganho. Eu sei que entregou. Já trabalhei com pessoas que estavam no Grêmio na época. Não foi nem um e nem dois jogadores, mas vários. Comissão, dirigentes. Mas naquele ano, naquele momento, eu já sabia", declarou.

Grêmio chegou a abrir o placar contra o Flamengo

A definição do Campeonato Brasileiro de 2009 aconteceu em 6 de dezembro, com Flamengo e Internacional disputando o título até a última rodada. O time carioca dependia apenas de uma vitória para levantar a taça, enquanto o Colorado precisava vencer seu compromisso e contar com um tropeço rubro-negro.

No Maracanã, o Grêmio chegou a dificultar os planos do Flamengo ao abrir o placar. A equipe carioca, entretanto, reagiu e conseguiu a virada por 2 a 1, resultado que assegurou o hexacampeonato brasileiro.

Simultaneamente, o Internacional derrotava o Santo André por 4 a 1, mas a goleada acabou sendo insuficiente. Na entrevista, Alecsandro afirmou que o contexto da rivalidade entre Grêmio e Internacional teria influenciado a postura do adversário.

"Não fazia sentido para o Grêmio ganhar do Flamengo. O Grêmio tem essa dívida comigo, só não odeio o Grêmio porque eu ganho depois um Brasileiro no Palmeiras", disse.

O ex-atacante também criticou a decisão de utilizar jogadores jovens na partida e declarou que, caso estivesse em situação semelhante, preferiria não entrar em campo.

Alecsandro pelo Palmeiras - Foto: Divulgação I Palmeiras

Ex-atacante faz acusação sobre intervalo

Durante a conversa, Alecsandro apresentou outra alegação envolvendo os bastidores da partida. Segundo ele, os jogadores gremistas teriam sido impedidos de beber água no intervalo do confronto: "Não deixaram os jogadores do Grêmio tomarem água no intervalo. Ninguém podia beber".

Na sequência, o ex-atacante utilizou o próprio comentário para fazer uma brincadeira sobre a queda de rendimento da equipe gaúcha.

"Depois que os moleques ficaram com sede, não aguentaram mais correr. Na verdade, o Grêmio não entregou. Você acabou de fazer eu desvendar o mistério. Os meninos ficaram com sede porque acabou a água e não tiveram como correr. Grêmio, me desculpa, a vida toda achei que vocês tinham entregue o jogo", ironizou, aos risos.

Alecsandro diz ter sido responsabilizado por eliminação

Além da polêmica envolvendo o título brasileiro, o ex-atacante comentou outro episódio marcante de sua passagem pelo Internacional, a eliminação na semifinal do Mundial de Clubes de 2010.

Naquele ano, o Colorado chegou à competição após conquistar a Copa Libertadores, mas foi surpreendido pelo Mazembe, da República Democrática do Congo, e perdeu por 2 a 0, ficando fora da decisão.

Alecsandro afirmou que a derrota provocou uma mudança em sua relação com parte da torcida, especialmente porque ele e o goleiro Renan passaram a receber críticas pelo resultado.

"Não tenho medo de falar. Pegaram o Renan e eu para Cristo. No jogo com o Mazembe, fomos os alvos da torcida", afirmou. O ex-jogador considera que as críticas desconsideraram sua contribuição durante a passagem pelo clube e lamentou ter sido responsabilizado pelo fracasso da equipe.

"Estava com mais de 60 gols. Perdemos o Mundial e voltaram o canhão para o Renan e para mim. Ficou um desgaste e me chateou. Me crucificaram. Eu não errei gol no Mundial", declarou.

Os registros de sua passagem pelo Internacional, no entanto, apontam 56 gols marcados pelo clube. Para Alecsandro, a eliminação representou um desgaste na relação com os torcedores, mesmo depois da conquista continental naquela temporada.