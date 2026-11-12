Autoritário? Ex-Vitória fala sobre relação com treinador e passagem no Leão

O goleiro Gabriel Vasconcelos, que estava no Esporte Clube Vitória até agosto deste ano, falou sobre sua passagem pelo Leão em entrevista à Gazeta Esportiva. Além disso, o goleiro revelou alguns bastidores sobre sua relação com o holandês Clarence Seedorf, com quem ele trabalhou no Milan durante sua passagem na equipe em 2014.

“O Seedorf eu peguei no Milan no primeiro trabalho dele como treinador. É um cara muito vitorioso e um cara muito firme nas convicções dele. Então, é algo até interessante, porque ele tem esse jeito que às vezes pode parecer autoritário, mas não é. Ele é um cara de um coração sensacional, mas muito convicto das ideias que tem”, comentou.

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“Ele é um cara vitorioso, que ganhou por onde ele passou, então ele tem esse perfil que não aceita jogador acomodado ao lado dele, não aceita um jogador que não tem essa vontade de algo a mais, essa vontade de vencer. É um cara que eu tenho muita coisa boa para falar”, acrescentou Gabriel.

O goleiro também afirmou que é preciso aprender a lidar com a personalidade do treinador: “Claro que não é fácil lidar com o Seedorf, você tem que saber levar, tem que saber interpretar do jeito certo. Mas se você souber interpretar ele como um cara vencedor, que quer te melhorar como atleta, você só tem a crescer”.

Passagem frustrada pelo Vitória

Gabriel Vasconcelos chegou ao Vitória em janeiro de 2025, mas não conseguiu se firmar como titular. “A situação do Vitória foi bem delicada, porque eu fui para lá com muitas expectativas. O Vitória me comprou na época do Coritiba, e as coisas não caminharam como tinha sido prometido, como tinha sido falado”, disse ele

Ele chegou a ser emprestado ao Sport em junho do mesmo ano. Após retornar, em dezembro, o atleta seguiu sem ter muitas oportunidades e rescindiu seu contrato em agosto deste ano.

No final, acabou que a situação ficou um pouco insustentável, porque o clube começou a agir de uma maneira que não era a maneira que eu entendia ser a correta. Então, eu procurei o clube e falei 'então vamos fazer uma rescisão amigável'. E aí fizemos uma rescisão e foi esse o motivo da minha saída. Gabriel Vasconcelos - Ex-jogador do Vitória

Pelo Vitória, disputou 14 partidas e fez parte do elenco campeão da Copa do Nordeste de 2026. Atualmente, ele está sem clube 2026 e, desde então, está sem clube.

Goleiro negou interesse do Ceará

Já no final da sua passagem pelo time de Salvador, Gabriel teve a oportunidade de defender o Ceará, mas recusou a proposta de empréstimo por não concordar com os moldes da negociação.

“Quando eu volto da pausa da Copa do Mundo, o Vitória me apresenta a proposta do Ceará e eu falei que era interessante, porém eu precisava entender quais seriam os moldes, porque eu tenho dois filhos pequenos. Fazer uma mudança por empréstimo somente por seis meses não fazia sentido para mim naquele momento”, revelou.

Segundo o goleiro, o Vitória insistiu na negociação “de todas as formas”. Ele ainda explicou que decidiu ficar no clube naquele momento por conta de “débitos” que o Vitória tinha com ele.

Qual será o futuro do goleiro no futebol?

Segundo Gabriel, ele já recebeu propostas de outros clubes, tanto no Brasil quanto no exterior, mas preferiu esperar o término do ano para tomar a melhor decisão.

“Eu rescindi o meu contrato com o Vitória em setembro, então a minha linha de pensamento foi que ir para um clube agora por dois meses, com as coisas já andando e tudo mais não era a melhor decisão a ser tomada. Então, eu decidi esperar acabarem os campeonatos, para eu pegar um projeto do zero, do início”, completou.