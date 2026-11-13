Arcanjo no Palmeiras? Saiba mais sobre o futuro do goleiro no Vitória

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Ídolo do Esporte Clube Vitória e destaque desde 2023, Lucas Arcanjo teve seu nome ligado a uma possível transferência para o Palmeiras. Segundo o jornalista Carlos Mion, o clube paulista busca uma opção de goleiro reserva para o elenco de 2027.

Embora a publicação aponte que Arcanjo estaria na mira do Palmeiras, o portal A TARDE apurou que não houve nenhum tipo de procura. A diretoria rubro-negra não recebeu propostas e nem sequer uma sondagem por parte do Verdão.

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Além disso, pela identificação que tem com o clube e torcida, o arqueiro de 28 anos promete não forçar uma saída. Caso uma oferta oficial chegue, Lucas deixará a decisão com o Vitória e seus representantes.

Associado recentemente a possíveis convocações para a Seleção Brasileira, Arcanjo também teria chamado atenção de clubes como Flamengo, São Paulo e Vasco. No ano passado, o Fluminense chegou a avançar na contratação dele, mas o Vitória acabou desistindo do negócio.

Lucas Arcanjo no Vitória

Revelação da Fábrica de Talentos, Lucas Arcanjo chegou a passar pelo time Sub-23 do Vitória antes de subir para o profissional, em 2019. De lá pra cá, foi gradativamente ganhando espaço até se tornar titular em 2021.

Depois de sofrer uma lesão em 2022, dividiu espaço com Dalton e retomou de vez a titularidade no ano seguinte. Foi peça importante nos títulos da Série B 2023, Baianão 2024, Copa do Nordeste 2026 e nas últimas três campanhas do Leão no Brasileirão.

Arcanjo acumula um total 276 jogos pelo clube baiano, sendo 49 deles em 2026. Mesmo sendo goleiro, já distribuiu três assistências para gols, uma delas no empate por 2 a 2 com o Mirassol, na atual temporada da Série A.