Cadu Santoro revela o grande desafio do Bahia no futebol brasileiro

A base do Esporte Clube Bahia tem se fortalecido como uma referência no cenário nordestino e vem ganhando cada vez mais protagonismo no âmbito nacional, prova disso foram as marcas expressivas da equipe em 2026, como o título da Copa do Nordeste sub-20 e a melhor campanha da história da equipe no Campeonato Brasileiro da categoria.

No entanto, o grande desafio para o Bahia é fazer com que os Pivetes de Aço consigam ser aproveitados na equipe profissional, questão explicada por Cadu Santoro, diretor de futebol do clube, no podcast Sports Market Markers. Segundo o dirigente, esse problema não atinge somente o Esquadrão, mas é uma questão do futebol brasileiro e mundial.

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“O problema do futebol brasileiro não é a formação. O problema do futebol mundial, e aí você traz para o Brasil, é a transição”, iniciou Santoro. “Acho que esse é o momento mais difícil, o atleta sair da base para poder minutar no primeiro time”, acrescentou.

Cadu Santoro critica estrutura do futebol brasileiro

Um dos pontos de crítica do dirigente tricolor sobre o futebol brasileiro foi a fórmula da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, a competição poderia ser melhor aproveitada como uma liga de desenvolvimento para jovens jogadores, o que não acontece.

A Série B é uma liga de idades altas, porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer subir. Não tem clubes que estão ali para desenvolver jogadores, então a pressão sobre o treinador faz com que na hora de escolher entre um jogador de 30 anos e um de 19 anos, se em dois, três jogos ele não vai estar lá, ele vai colocar o de 30 anos, é normal. Ele não vai pensar em desenvolver porque ele não sabe se ele vai ser o treinador que vai colher. Cadu Santoro - Diretor de futebol do Bahia

Grupo City facilita processos no Bahia

Cadu Santoro ainda destacou que a força do Bahia nas categorias de formação impõe ao clube o desafio de aproveitar e desenvolver esses atletas no nível profissional.

Segundo ele, a plataforma multiclubes do Grupo City facilita esse processo, de modo que jogadores podem ser emprestados entre as equipes para se desenvolverem em diferentes contextos.

O diretor de futebol também destacou os atletas da base como uma fonte de receitas para manter e elevar o nível de competitividade do clube. “Eu acho que essa transição é algo muito importante para o nosso projeto Bahia. O (processo de) desenvolver, performar e depois gerar receita, ele é fundamental”, concluiu ele.