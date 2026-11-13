Técnico do Bahia critica arbitragem e pede "algo a mais" no BaVi

O técnico Felipe Freitas, da equipe feminina do Esporte Clube Bahia, apontou falhas de concentração e erros individuais como fatores para o empate por 3 a 3 com o Vitória, nesta quinta-feira, 12, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Baiano. Após saírem na frente, as Mulheres de Aço sofreram dois gols em transições, conseguiu virar o placar no segundo tempo, mas voltaram a ser vazadas perto dos acréscimos.

Em entrevista coletiva Felipe Freitas apontou a volta "elementos que aconteceram" em outros campeonatos, e que acabaram sendo cruciais para o Bahia não abrir vantagem na partida disputa na Superbet Arena, em Feira de Santana.

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“Quando a gente faz o gol, apresenta alguns elementos que aconteceram ao longo das competições: queda no estado de atenção, queda no estado de concentração. O Vitória consegue fazer dois gols de transição em cima da gente. É algo em que a gente tem batido na tecla. Sofremos isso na Copa do Brasil, sofremos no Brasileiro e vamos corrigir”, avaliou.

O treinador também comentou a atuação arbitragem e apontou possíveis erros em um dos gols sofridos. Apesar das ressalvas, evitou atribuir intenção às árbitras.

“Posso estar muito enganado, mas acredito que não: foram dois impedimentos no mesmo lance. Dessa vez eu vou falar da arbitragem de uma maneira diferente, são árbitras novas. É até tolerável esse tipo de erro, desde que haja uma evolução. Não dá para ser numa final. Mas, aparentemente, não vejo dolo e não vi maldade”, afirmou.

Freitas cobra mais do Bahia

O comandante também reconheceu o desgaste físico e emocional do elenco, mas cobrou uma atuação mais consistente para buscar o título no confronto de volta.

“Os erros individuais colaboraram. O ano é extenuante para quem não estava habituado a isso. Um abatimento de uma eliminação de uma competição que nós tínhamos, claro que poderíamos ser campeões. Tem várias coisas que entram para isso. E a nossa maior dificuldade está sendo se reinventar”, disse.

“A torcida merece esse título, nós merecemos esse título, mas, para isso ser merecido, a gente tem que colocar dentro de campo. Não falta entrega, mas falta um pouco a mais para ser extraordinário. É isso que a gente vai fazer, vai descansar, trabalhar para que a gente consiga, no jogo de volta, fazer com que seja extraordinário, respeitando o adversário, mas entendendo que a gente tem que brigar pelo prato de comida".

Felipe Freitas - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Calendário também é alvo de críticas

Por fim, o treinador criticou a organização do calendário do futebol feminino e cobrou melhores condições de trabalho para as equipes que disputam competições nacionais.

“Nós já tínhamos essa semifinal, essa final nossa agendada para cá, sendo que nós estávamos disputando a semifinal da Copa do Brasil, que nós poderíamos ir para a final. Então era como se: ‘Tá bom, eles não vão passar’”, criticou.

“Se a Federação Baiana não olhar com mais cuidado para os investimentos que são feitos pelo Bahia nos campeonato nacionais, e não quero favorecimento, mas quero mínimo de descanso, melhores locais, condições melhores de trabalho, arbitragem melhor. Então atrapalha muito. Atrapalha para você mudar a chave, atrapalha muitas coisas que são importantes que as atletas vivenciem”, concluiu.