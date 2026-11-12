BaVi da final do Baianão termina empatado com seis gols e duas viradas

O primeiro Ba-Vi da decisão do Campeonato Baiano Feminino de 2026 terminou sem vencedor, mas não faltaram gols e emoção. Bahia e Vitória empataram em 3 a 3 na noite desta quinta-feira, 12, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, em uma partida marcada por duas viradas.

Com o resultado, as equipes chegam em igualdade de condições para o confronto de volta, marcado para domingo, 15, às 17h, no Barradão, em Salvador, onde será conhecido o campeão estadual.

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Raquel, Cássia e Roque marcaram os gols das Mulheres de Aço, enquanto Sheila, Geicy e Kim balançaram as redes pelas Leoas. O equilíbrio no placar deixou completamente aberta a disputa pelo título, que reúne os dois maiores rivais do futebol baiano na decisão pelo quarto ano consecutivo.

A partida também encerrou a sequência de 100% de aproveitamento do Vitória no estadual. O Rubro-Negro havia vencido todos os oito compromissos anteriores e chegou à final com a melhor campanha da competição, condição que garantiu à equipe o direito de disputar o jogo decisivo em casa.

Bahia busca sétimo título consecutivo

Atual hexacampeão baiano, o Bahia tenta ampliar sua hegemonia no futebol feminino estadual. As Mulheres de Aço conquistaram as últimas seis edições da competição e chegam ao confronto decisivo com a possibilidade de alcançar o sétimo título consecutivo.

Antes do primeiro jogo da final, a equipe tricolor acumulava seis vitórias, um empate e uma derrota no campeonato, com 38 gols marcados e oito sofridos. Com o empate diante do Vitória, o Bahia chegou a 41 gols na competição.

A busca por mais uma conquista estadual acontece após uma temporada de destaque das Mulheres de Aço no cenário nacional. Em 2026, o Tricolor alcançou as semifinais das duas principais competições do futebol feminino brasileiro.

No Campeonato Brasileiro, o Bahia foi eliminado pelo Corinthians na disputa por uma vaga na final. Já na Copa do Brasil, a equipe encerrou sua campanha diante do Flamengo, também na semifinal.

Depois de figurar entre as quatro melhores equipes do país nas duas competições, o Esquadrão tem a oportunidade de encerrar a temporada com mais um troféu estadual.

Para isso, precisará superar o rival dentro do Barradão ou levar a melhor em uma eventual disputa de pênaltis.

Vitória tenta encerrar jejum de oito anos

Do outro lado, o Vitória chega à decisão em busca de uma conquista que não alcança desde 2018. As Leoas fizeram a melhor campanha do Campeonato Baiano Feminino e terão a oportunidade de disputar o título diante de sua torcida.

O desempenho rubro-negro antes da final foi marcado por números expressivos. Em oito partidas, o Vitória venceu oito vezes, marcou 81 gols e sofreu apenas dois.

O empate desta quinta-feira representou a primeira partida sem vitória da equipe na competição. Além disso, os três gols marcados pelo Bahia superaram o número de vezes em que a defesa rubro-negra havia sido vazada durante toda a campanha anterior à decisão.

Apesar da igualdade na Arena Cajueiro, o Vitória permanece invicto no estadual e dependerá apenas de um resultado positivo no Barradão para interromper a sequência de títulos do rival.

A possibilidade de voltar a levantar a taça também representa uma oportunidade de encerrar com uma conquista uma temporada difícil para as Leoas nas competições nacionais.

Na Copa do Brasil, o Vitória foi eliminado na terceira fase pelo Atlético-MG. No Campeonato Brasileiro, a equipe sofreu o rebaixamento após terminar com a segunda pior campanha da competição, somando sete pontos em 17 rodadas, com apenas uma vitória.

O desempenho no estadual, entretanto, foi diferente. Com o melhor ataque da competição e uma campanha invicta até aqui, o Rubro-Negro chega ao último compromisso do campeonato com condições de voltar ao topo do futebol feminino baiano.

Por ter apresentado a melhor campanha ao longo do campeonato, o Vitória conquistou o direito de mandar o segundo jogo da final. Enquanto o Bahia busca prolongar uma sequência de seis conquistas consecutivas, o Vitória tenta encerrar um jejum de oito anos e recuperar o protagonismo estadual.