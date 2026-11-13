Cadu Santoro detalha dificuldade para mudar patamar do Bahia no Brasil

O Esporte Clube Bahia elevou seu nível de competitividade no futebol brasileiro desde a chegada do Grupo City ao clube, em 2023, prova disso é a estabilidade na Série A e uma marca expressiva de 67 rodadas consecutivas dentro do G8 do Brasileirão. Além disso, o Esquadrão esteve presente no G8 em 104 das últimas 110 rodadas.

No entanto, parte expressiva da torcida tricolor cobra mais um salto de competitividade, desta vez para que o time tenha condições para brigar por vaga direta na Copa Libertadores, além de brigar por títulos como a Copa do Brasil, como explica Cadu Santoro, diretor de futebol do clube.

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“Hoje, a conversa do torcedor, da imprensa, já é que (o Bahia) tem que ir para a fase de grupos da Libertadores direto. A pré-Libertadores já não serve mais”, disse ele em entrevista ao podcast Sports Market Markers. O conteúdo foi ao ar nesta quinta-feira, 12.

Desafios para aumentar a competitividade do Bahia

Ainda segundo o diretor de futebol, o Bahia enfrenta uma série de desafios para que o trabalho fora de campo consiga ser traduzido em competitividade dentro dele. Cadu Santoro explicou que o Tricolor possui uma dificuldade regional para a geração de receitas em relação a times do eixo Sul-Sudeste.

“Existe uma distância grande do tamanho da receita pelos desafios que a gente tem da região. Eu vi esses dias uma pesquisa que o Bahia tem o segundo ou terceiro ingresso mais barato (da Série A), porque se você subir o tíquete médio, a torcida não consegue acompanhar. Então, você encontrar esse equilíbrio não é fácil”, explicou o diretor.

Cadu Santoro também explicou que uma das formas de diminuir essa diferença na geração de receitas está na formação de atletas, mas que isso é um processo que demanda tempo e que pode não ser perceptível a curto prazo. Em meio a isso, a cobrança da torcida por uma evolução da competitividade dentro de campo segue crescendo.

“Essa régua vai sempre crescer, o torcedor vai sempre esperar mais. Se você terminou na mesma posição, vão falar que você não evoluiu [...] E estar na fase de grupos da Libertadores é, obviamente, um objetivo nosso”, concluiu Santoro.