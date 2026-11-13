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Ronaldinho de volta ao futebol profissional: veja onde assistir o jogo
Craque da Seleção Brasileira vai voltar a disputar uma partida oficial após 11 anos
Após 11 anos desde a última vez que entrou em campo, o astro Ronaldinho Gaúcho, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, está de volta ao futebol profissional. Atualmente com 46 anos, o craque vai defender o Ravenna na Série C do Campeonato Italiano.
Líder da Série C, o Ravenna de Ronaldinho terá como adversário o Forli, às 13h30 (Brasília) do próximo domingo, 15. A partida é válida pela 14ª rodada, no Estádio Bruno Benelli, na cidade de Ravenna, na Itália. Além da reestreia, ele se tornará embaixador e acionista do clube.
Onde assistir a volta de Ronaldinho ao futebol?
O retorno de Ronaldinho aos campos será transmitido na RedeTV! (TV aberta), no Esportes RedeTV! (Youtube) e no R10 Comeback (streaming).
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Ronaldinho fez história no futebol
Considerado um dos principais jogadores brasileiros de todos os tempos, Ronaldinho fez história no Barcelona. Em solo espanhol, o camisa 10 conquistou a Liga dos Campeões e duas vezes a LaLiga, além de ter sido premiado duas vezes como Melhor Jogador do Mundo pela FIFA.
Além do Barça, Gaúcho acumula passagens por Grêmio, Paris Saint-Germain, Milan, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense, onde encerrou sua carreira em 2015. No retorno ao Brasil, foi um dos principais nomes na conquista da Copa Libertadores do Galo, em 2013.
Pela Seleção Brasileira, foi campeão da Copa América 1999, Copa das Confederações 2005 e Copa do Mundo 2002, quando foi titular na equipe de Luiz Felipe Scolari.